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Em Linhares

Psicólogo com coronavírus no ES fala sobre a doença e isolamento

Paulo é o segundo caso confirmado de coronavírus na cidade de Linhares. No Espírito Santo, até sexta-feira (20), eram 16 casos.

Publicado em 21 de Março de 2020 às 12:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mar 2020 às 12:17
O psicólogo e ex-professor universitário Paulo Ferri, diagnosticado com a Covid-19, em Linhares, enviou um vídeo à TV Gazeta Norte, no qual fala sobre os sintomas que teve, esclarece boatos e deixa orientações para a população.  
Paulo é o segundo caso confirmado de coronavírus na cidade de LinharesNo Espírito Santo, até sexta-feira (20), eram 16 casos.
Ferri conta que esteve numa sexta-feira, dia 13 de março, no Rio de Janeiro, e retornou no domingo, dia 15 de março, já apresentando episódios de tosse. No dia seguinte, ele passou a ter dor de cabeça, além da tosse. Na terça-feira (17), relata ter ficado pior, embora nada grave.
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Ele reforça que desde o domingo que voltou de viagem manteve o isolamento. Procurou um hospital na terça-feira (17), fez o exame e retornou para o isolamento.  "Não fui para boate, não percorri bairros, estou isolado", reforçou. A confirmação para Covid-19 foi divulgada pela Prefeitura de Linhares na noite desta sexta-feira (20).
O psicólogo finaliza o relato explicando que há diferenças entre curiosidade, ansiedade e pânico e pede que as pessoas também se protejam de um acúmulo de ansiedade para que, nas palavras dele, "a gente possa criar uma condição de coletivo e se proteger, nos proteger", finalizou.

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