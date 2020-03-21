Psicólogo com coronavírus no ES fala sobre a doença e isolamento

O psicólogo e ex-professor universitário Paulo Ferri, diagnosticado com a Covid-19, em Linhares, enviou um vídeo à TV Gazeta Norte, no qual fala sobre os sintomas que teve, esclarece boatos e deixa orientações para a população.

Ferri conta que esteve numa sexta-feira, dia 13 de março, no Rio de Janeiro, e retornou no domingo, dia 15 de março, já apresentando episódios de tosse. No dia seguinte, ele passou a ter dor de cabeça, além da tosse. Na terça-feira (17), relata ter ficado pior, embora nada grave.

Ele reforça que desde o domingo que voltou de viagem manteve o isolamento. Procurou um hospital na terça-feira (17), fez o exame e retornou para o isolamento. "Não fui para boate, não percorri bairros, estou isolado", reforçou. A confirmação para Covid-19 foi divulgada pela Prefeitura de Linhares na noite desta sexta-feira (20).