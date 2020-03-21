Coronavírus no ES: transmissão comunitária prevista para semana que vem

Coronavírus (Covid-19): em poucos dias, não será mais possível identificar a origem da contaminação Crédito: Freepik

O secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, ressalta que o Estado antecipou algumas dessas ações, como fechamento de escolas, shoppings e comércio de rua, porém outras iniciativas podem ser necessárias, a depender do ritmo em que se dará o crescimento dos casos de Covid-19 em território capixaba.

"A partir da próxima semana, novas medidas serão adotadas e é possível que seja declarada transmissão comunitária também, dentro do padrão da Organização Mundial de Saúde (OMS). Vale deixar claro que o Espírito Santo já adotou medidas desta etapa, ações foram antecipadas para esse período", afirma Nésio Fernandes.

Questionado sobre as futuras medidas, o secretário preferiu não adiantar. Explicou que será necessário dosar a repercussão do que já foi feito para saber até onde mais será preciso seguir. "Já adotamos um conjunto grande que afeta a economia e temos que ir avaliando aos poucos para não aumentar ainda mais o impacto."

NOVOS CASOS

A expectativa de Nésio Fernandes, porém, é para que as medidas recentes do governo, associadas à conduta de isolamento social, possam conter o surgimento de novos casos.

"É razoável reconhecer a transmissão, no sentido de poder assumir que o conjunto de medidas de isolamento são justificadas para reduzir a curva que queremos evitar nos próximos 21 dias", aponta o secretário.

O prazo indicado por Nésio Fernandes tem relação com o tempo em que a doença pode se manifestar. Por isso, as medidas adotadas nesta semana só vão ter repercussão mais significativa daqui a 14 ou 21 dias. Na semana que vem, ainda podem surgir muitos casos de pessoas contaminadas antes que as ações tivessem sido implementadas. Atualmente, segundo o secretário, cada infectado pode transmitir para 2,7 pessoas. Com as ações, espera-se reduzir o indicador para 0,7 ou 0,5.