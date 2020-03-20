Bolsonaro diz que Congresso vai antecipar R$ 8 bi contra coronavírus

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou nesta sexta-feira (20) que o Poder Legislativo aceitou antecipar a liberação de R$ 8 bilhões em emendas individuais e de bancada para o Ministério da Saúde.

Presidente da República, Jair Bolsonaro e ministros de Estado participam de videoconferência Crédito: Isac Nóbrega/PR

Em teleconferência com empresários, ele disse que o Palácio do Planalto fechou um acordo com lideres partidários para que o montante, que seria liberado ao longo do ano, seja usado neste momento no combate à pandemia do novo coronavírus.

EMENDAS

"Em comum acordo, os parlamentares abriram mão de R$ 8 bilhões de emendas individuais e de bancadas. Recurso esse que vai diretamente ao Ministério da Saúde para que, dessa forma, medidas sejam tomadas no combate ao vírus", disse.

No discurso, o presidente agradeceu os presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), e da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), pelo apoio neste momento. E ressaltou que a classe política tem contribuído.

Na semana passada, o presidente já havia editado uma medida provisória que deslocaria um montante de R$ 5 bilhões de recursos para o Ministério da Saúde sob a gestão do relator do orçamento deste ano.

"A economia não pode parar. Não basta termos meios e não levarmos os produtos aos locais de destino", disse.