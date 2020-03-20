Coronavírus: Estamos fazendo o que o presidente não está, diz Doria

O governador João Doria (PSDB) afirmou nesta sexta-feira (20) que os governadores do país estão fazendo o que o presidente Jair Bolsonaro não está fazendo no combate ao novo coronavírus.
"Nós estamos fazendo aquilo que ele não faz: liderar o processo, a luta contra o coronavírus, estabelecer informações claras, não minimizar processos, compreender a importância de respaldo da informação científica, da área da medicina", disse Doria.
Bolsonaro criticou os governadores por supostamente tomarem atitudes que não seriam da competência deles. "Tem certos governadores que estão tomando medidas extremas que não competem a eles, como fechar aeroportos, rodovias, shoppings e feiras".
Doria disse que os governadores se reunirão no dia 23 para discutir medidas conjuntas. Segundo o tucano, Bolsonaro "quando faz, faz errado".
Doria tem tentado se postar de maneira contrária a Bolsonaro, elogiando a imprensa e pesquisas científicas.
EDUARDO BOLSONARO X CHINA
Antes disso, durante a abertura da coletiva para anunciar medidas contra o novo coronavírus, Doria também fez menção à confusão incluindo Eduardo Bolsonaro e a Embaixada da China. O deputado criticou o país e tem recebido respostas duras da representação diplomática chinesa.
Doria manifestou solidariedade à China. "Não é justo que quem quer que seja, brasileiro ou não, possa fazer qualquer tipo de acusação à China", disse.