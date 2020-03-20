Bolsonaro diz que pode ter coronavírus e fazer novo teste

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) já fez dois testes para saber se foi infectado com o novo coronavírus e disse que os dois não detectaram contaminação. Vinte e duas pessoas que estiveram com ele em viagem oficial aos Estados Unidos, no entanto, já estão confirmadamente com a doença Covid-19, causada pelo vírus.
Agora, o presidente diz que pode ter sido, sim, infectado e avalia fazer um terceiro exame.
"Eu estou bem. Fiz dois testes. Talvez faça mais um até. Recebo orientação médica" disse Bolsonaro nesta sexta-feira (20), na saída do Palácio da Alvorada, de acordo com o site do jornal "O Globo".
"Aqui em casa, toda a família deu negativo. Talvez eu tenha sido infectado lá atrás e nem fiquei sabendo. Talvez. E estou com anticorpo"