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Terceiro exame

Bolsonaro diz que pode ter coronavírus e fazer novo teste

Presidente afirmou que pode ter sido contaminado e não soube. Ele já fez dois testes e disse que deu negativo, mas não mostrou o resultado

Publicado em 20 de Março de 2020 às 15:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2020 às 15:23
Jair Bolsonaro em coletiva de imprensa sobre coronavírus, na última quarta-feira (18). Na ocasião, ele e ministros do governo usaram máscaras Crédito: Carolina Antunes/PR
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) já fez dois testes para saber se foi infectado com o novo coronavírus e disse que os dois não detectaram contaminação. Vinte e duas pessoas que estiveram com ele em viagem oficial aos Estados Unidos, no entanto, já estão confirmadamente com a doença Covid-19, causada pelo vírus.
Agora, o presidente diz que pode ter sido, sim, infectado e avalia fazer um terceiro exame.
"Eu estou bem. Fiz dois testes. Talvez faça mais um até. Recebo orientação médica" disse Bolsonaro nesta sexta-feira (20), na saída do Palácio da Alvorada, de acordo com o site do jornal "O Globo".
"Aqui em casa, toda a família deu negativo. Talvez eu tenha sido infectado lá atrás e nem fiquei sabendo. Talvez. E estou com anticorpo"
Jair Bolsonaro - Presidente da República
O jornal "Folha de S. Paulo" pediu à Secretaria Especial de Comunicação da Presidência da República o envio de cópias do resultado dos testes que deram negativo, mas não houve resposta

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