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Covid-19

Presidente do Conselho de Medicina de SP renuncia em meio à crise do coronavírus

Mario Jorge Tsuchiya vinha sendo pressionado pela demora na adoção de medidas em combate à pandemia

Publicado em 20 de Março de 2020 às 15:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2020 às 15:55
Márcio Jorge Tsuchiya, ex-presidente do Cremesp  Crédito: Divulgação
O presidente do Cremesp (Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo), Mario Jorge Tsuchiya, renunciou nesta sexta-feira (20). Contatado pela reportagem, ele alegou motivos pessoais. "Estou renuncinado", disse.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Tsuchiya vinha sendo pressionado por funcionários e médicos associados que o acusavam de menosprezar recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) para o combate ao novo coronavírus.
A recusa em suspender o expediente nas dependências regionais do Cremesp e a falta de orientação para a comunidade médica sobre cirurgias eletivas e sobre a continuidade ou não de atendimentos em clínicas eram algumas das reclamações.
Na quinta-feira (19), o Cremesp baixou portaria que decreta a suspensão do expediente até o dia 11 de abril. No Facebook, o órgão ocultou comentários que reclamavam da demora na tomada da medida em publicação que anunciava a norma.
Procurado através de sua assessoria, o Cremesp não se pronunciou até a publicação deste texto.

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