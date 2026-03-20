Home
>
Cotidiano
>
CBN Vitória ao vivo: Vila Rubim reurbanizada: prefeito de Vitória explica

CBN Vitória ao vivo: Vila Rubim reurbanizada: prefeito de Vitória explica

No programa desta sexta-feira (20), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

Publicado em 20 de março de 2026 às 09:34

No programa CBN Vitória desta sexta-feira (20), de 9h30 às 12h, você acompanha o que é notícia no Espírito Santo e debate conosco os principais assuntos do dia! Confira no site e YouTube de A Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

Recomendado para você

Colisão entre caminhonete, carro e moto ocorreu na BR 482; motorista de Fiat Uno foi socorrido em estado grave

Acidente envolvendo três veículos deixa ferido grave em Cachoeiro

No programa desta sexta-feira (20), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

CBN Vitória ao vivo: Vila Rubim reurbanizada: prefeito de Vitória explica

Temporais provocaram erosão em parte da pista; a PRF orienta para que os motoristas tenham atenção redobrada ao trafegarem pela Região Serrana e que reduzam a velocidade perto do Km 101

Trecho da BR 262 em Venda Nova do Imigrante é parcialmente interditado após chuvas

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais