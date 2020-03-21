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Pedido ao governo federal

Coronavírus: Casagrande quer interrupção de viagens interestaduais

Casagrande ainda informou que, se o pedido for atendido, a interrupção deverá começar ainda esta semana. Decisão caberá ao Ministério dos Transportes

Publicado em 21 de Março de 2020 às 18:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mar 2020 às 18:41
Movimentação na rodoviária da capital. Viagens podem ser interrompidas   Crédito: Vitor Jubini
O governador Renato Casagrande vai pedir ao ministro dos Transportes, Tarcísio de Freitas, que interrompa as viagens interestaduais de ônibus. Se aceito, o pedido vai interromper as viagens partam, cheguem ou passem pelo Espírito Santo.
É uma solicitação, porque não temos o poder de interferir neste assunto. Esse é um pedido que vamos fazer porque a gente tem que, gradativamente, ir aumentando a dificuldade das pessoas se locomoverem, disse o governador durante uma transmissão pelas redes sociais na tarde deste sábado (21).
Casagrande ainda informou que, se o pedido for atendido, a interrupção deverá começar já na semana que se inicia neste domingo (22).

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