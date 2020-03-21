Coronavírus: Casagrande quer interrupção de viagens interestaduais

O governador Renato Casagrande vai pedir ao ministro dos Transportes, Tarcísio de Freitas, que interrompa as viagens interestaduais de ônibus. Se aceito, o pedido vai interromper as viagens partam, cheguem ou passem pelo Espírito Santo.
É uma solicitação, porque não temos o poder de interferir neste assunto. Esse é um pedido que vamos fazer porque a gente tem que, gradativamente, ir aumentando a dificuldade das pessoas se locomoverem, disse o governador durante uma transmissão pelas redes sociais na tarde deste sábado (21).
Casagrande ainda informou que, se o pedido for atendido, a interrupção deverá começar já na semana que se inicia neste domingo (22).