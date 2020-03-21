Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Coronavírus: ES suspende linha de trem que liga Vitória a Minas
Decisão do governo estadual

Coronavírus: ES suspende linha de trem que liga Vitória a Minas

Decisão foi anunciada pelo governador Renato Casagrande

Publicado em 21 de Março de 2020 às 18:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mar 2020 às 18:09
Estrada de Ferro Vitória a Minas, da mineradora Vale Crédito: Agência Vale/Divulgação
O governo do Espírito Santo anunciou, neste sábado (21), mais uma medida para conter a propagação do novo coronavírus, que provoca a doença Covid-19.
Em sintonia com o governo mineiro, de acordo com o governador Renato Casagrande (PSB), o trem que liga Vitória a Minas deixa de circular na próxima terça-feira (24). A suspensão é por tempo indeterminado.
O governo federal foi informado. Mas, ainda de acordo com Casagrande, não houve concordância. 
"Essa decisão estamos tomando em sintonia com o governo de Minas. Não em concordância, mas também já debatida com o ministro dos Transportes", afirmou o governador, em transmissão ao vivo no Facebook.
"Isso é para diminuir essa mobilidade entre os Estados", justificou.
Um decreto e uma medida provisória editadas pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na noite desta sexta-feira (20) lista quais são os serviços que não podem ser paralisados no país, mesmo em meio à pandemia de coronavírus.
Entre os serviços essenciais, ou seja, que não podem parar,  está o "transporte intermunicipal, interestadual e internacional de passageiros".

Veja Também

Decreto de Bolsonaro determina o que não pode parar no país

VIAGENS JÁ HAVIAM SIDO REDUZIDAS

Também como medida para evitar mais casos de Covid-19, a taxa de ocupação dos assentos disponíveis no trem já havia sido reduzida para 50%. Isso por iniciativa da Vale, empresa que administra a linha de trem.
Também já havia sido reduzida a frequência de viagens e o horário de atendimento dos pontos de venda de passagens.
Por meio de nota enviada a A Gazeta neste sábado, a Vale lembrou que " a Estrada de Ferro Vitória a Minas, que liga o Espírito Santo a Minas Gerais, é uma concessão regulada e fiscalizada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)".

Veja Também

Coronavírus: Casagrande quer interrupção de viagens interestaduais

VEJA A NOTA: 

A Vale acompanha os desdobramentos da pandemia e adota medidas preventivas com o objetivo de contribuir para conter a expansão do COVID-19 (coronavírus).
A Estrada de Ferro Vitória a Minas, que liga o Espírito Santo a Minas Gerais, é uma concessão regulada e fiscalizada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). A Vale permanece em contato com a ANTT e demais órgãos visando preservar a segurança dos passageiros, empregados e das operações.

Veja Também

Veja vídeo: bombeiros do ES vão às ruas alertar população a ficar em casa

Coronavírus:  26 casos são confirmados pelo governo do ES

Exército e Marinha vão ajudar ES no combate ao coronavírus

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Após alerta de tsunami, Japão adverte para novos terremotos de grande magnitude nos próximos dias
Turistas ficaram em topo do morro
Operação policial no Rio deixa turistas 'ilhados' no Morro Dois Irmãos
Quarto onde mulher foi mantida refém em Vila Velha
Casal é preso por manter mulher de 37 anos em cárcere privado em Itapuã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados