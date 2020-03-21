Coronavírus: ES suspende linha de trem que liga Vitória a Minas

Estrada de Ferro Vitória a Minas, da mineradora Vale Crédito: Agência Vale/Divulgação

O governo do Espírito Santo anunciou, neste sábado (21), mais uma medida para conter a propagação do novo coronavírus , que provoca a doença Covid-19.

Em sintonia com o governo mineiro, de acordo com o governador Renato Casagrande (PSB), o trem que liga Vitória a Minas deixa de circular na próxima terça-feira (24). A suspensão é por tempo indeterminado.

O governo federal foi informado. Mas, ainda de acordo com Casagrande, não houve concordância.

"Essa decisão estamos tomando em sintonia com o governo de Minas. Não em concordância, mas também já debatida com o ministro dos Transportes", afirmou o governador, em transmissão ao vivo no Facebook.

"Isso é para diminuir essa mobilidade entre os Estados", justificou.

Um decreto e uma medida provisória editadas pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na noite desta sexta-feira (20) lista quais são os serviços que não podem ser paralisados no país, mesmo em meio à pandemia de coronavírus.

Entre os serviços essenciais, ou seja, que não podem parar, está o "transporte intermunicipal, interestadual e internacional de passageiros".

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VIAGENS JÁ HAVIAM SIDO REDUZIDAS

Também como medida para evitar mais casos de Covid-19, a taxa de ocupação dos assentos disponíveis no trem já havia sido reduzida para 50%. Isso por iniciativa da Vale, empresa que administra a linha de trem.

Também já havia sido reduzida a frequência de viagens e o horário de atendimento dos pontos de venda de passagens.

Por meio de nota enviada a A Gazeta neste sábado, a Vale lembrou que " a Estrada de Ferro Vitória a Minas, que liga o Espírito Santo a Minas Gerais, é uma concessão regulada e fiscalizada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)".

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VEJA A NOTA:

A Vale acompanha os desdobramentos da pandemia e adota medidas preventivas com o objetivo de contribuir para conter a expansão do COVID-19 (coronavírus).