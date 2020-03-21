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Pandemia

Exército e Marinha vão ajudar ES no combate ao coronavírus

Forças Armadas devem ajudar na fiscalização e orientação circulando pelas ruas da Grande Vitória

Publicado em 21 de Março de 2020 às 15:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mar 2020 às 15:52
A vice-governadora Jaqueline Moraes, o governador Renato Casagrande com representantes do Exército e da Marinha Crédito: Reprodução/Twitter
O Exército e a Marinha vão trabalhar com o governo do Espírito Santo para fiscalizar e conscientizar a população durante o surto de coronavírus, segundo informou o governador Renato Casagrande.
De acordo com o governador, em live publicada nas redes sociais na tarde deste sábado, os membros da Capitania dos Portos estão fazendo inspeções em todas as embarcações que chegam ao Estado para evitar que pessoas com sintoma da covid-19 desembarquem em portos capixabas.
Já os militares do Exército começam a circular neste domingo (22) pelas ruas da Grande Vitória. Eles vão fazer orientações aos comerciantes, às pessoas, pedindo que fiquem em casa e com essa presença, dando essa colaboração, o Exército está sendo um parceiro desse trabalho aqui no Espírito Santo", disse Casagrande. 

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