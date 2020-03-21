Exército e Marinha vão ajudar ES no combate ao coronavírus

O Exército e a Marinha vão trabalhar com o governo do Espírito Santo para fiscalizar e conscientizar a população durante o surto de coronavírus, segundo informou o governador Renato Casagrande.
De acordo com o governador, em live publicada nas redes sociais na tarde deste sábado, os membros da Capitania dos Portos estão fazendo inspeções em todas as embarcações que chegam ao Estado para evitar que pessoas com sintoma da covid-19 desembarquem em portos capixabas.
Já os militares do Exército começam a circular neste domingo (22) pelas ruas da Grande Vitória. Eles vão fazer orientações aos comerciantes, às pessoas, pedindo que fiquem em casa e com essa presença, dando essa colaboração, o Exército está sendo um parceiro desse trabalho aqui no Espírito Santo", disse Casagrande.