Veja vídeo: bombeiros do ES vão às ruas alertar população a ficar em casa

Bombeiros foram às ruas de bairros da Grande Vitória na manhã deste sábado (21) alertar a população para ficar dentro de casa para evitar a disseminação do coronavírus. Veja vídeo.
Publicado em 21 de Março de 2020 às 17:21
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