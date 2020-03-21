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Fique em casa

Coronavírus: 'Só o isolamento pode evitar uma catástrofe', alerta médico

Cardiologista que viralizou na web explica como ficar em casa se tornou a principal estratégia para evitar que a doença se alastre e provoque mortes

Publicado em 21 de Março de 2020 às 16:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mar 2020 às 16:18
Médico Henrique Bonaldi explica a gravidade da doença provocada por coronavírus  Crédito: Reprodução / Vídeo
Sem vacina como prevenção e sem remédio para tratamento do novo coronavírus, o isolamento de pessoas em casa se torna a principal estratégia para evitar que a doença se alastre, provocando mortes e uma verdadeira catástrofe. Esse é o alerta feito pelo cardiologista e professor universitário Henrique Bonaldi.    
Ele, que ficou conhecido nas redes sociais após seu vídeo, alertando sobre os perigos da Covid-19, viralizar, conversou com a reportagem de A Gazeta e explicou a gravidade da doença.  Segundo Bonaldi, na Itália, onde o número de infectados em estado grave já extrapolou muito a capacidade de atendimento da rede de saúde, idosos estão morrendo sozinhos, em casa, como se estivessem se afogando.  
"Imagine-se sem conseguir respirar, com o seu pulmão cheio de água ou tentando não se afogar. É assim que um paciente com coronavírus em estado grave se sente", relatou. 
O médico reforça que ficar em casa é a única forma de impedir que o Brasil sofra com uma catástrofe ainda maior que a vivida pelos italianos. No país europeu, mais de 600 mortes são registradas em um único dia.  Confira também no vídeo abaixo o bate-papo com o cardiologista sobre riscos de contágio e dicas prevenção. 

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