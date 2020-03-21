Coronavírus: 'Só o isolamento pode evitar uma catástrofe', alerta médico

Sem vacina como prevenção e sem remédio para tratamento do novo coronavírus, o isolamento de pessoas em casa se torna a principal estratégia para evitar que a doença se alastre, provocando mortes e uma verdadeira catástrofe. Esse é o alerta feito pelo cardiologista e professor universitário Henrique Bonaldi.
Ele, que ficou conhecido nas redes sociais após seu vídeo, alertando sobre os perigos da Covid-19, viralizar, conversou com a reportagem de A Gazeta e explicou a gravidade da doença. Segundo Bonaldi, na Itália, onde o número de infectados em estado grave já extrapolou muito a capacidade de atendimento da rede de saúde, idosos estão morrendo sozinhos, em casa, como se estivessem se afogando.
"Imagine-se sem conseguir respirar, com o seu pulmão cheio de água ou tentando não se afogar. É assim que um paciente com coronavírus em estado grave se sente", relatou.
O médico reforça que ficar em casa é a única forma de impedir que o Brasil sofra com uma catástrofe ainda maior que a vivida pelos italianos. No país europeu, mais de 600 mortes são registradas em um único dia. Confira também no vídeo abaixo o bate-papo com o cardiologista sobre riscos de contágio e dicas prevenção.