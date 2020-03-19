Número de mortes por coronavírus na Itália ultrapassa o da China

Pessoas usam máscara para se proteger do coronavírus em Milão, na Itália. Crédito: Mick De Paola/Unsplash

O número de mortes por causa do coronavírus na Itália ultrapassou o da China nesta quinta (19). Com mais 427 casos em um dia, a Itália tem agora 3.405 mortes. O último dado divulgado pela China foi de 3.249 mortos.

A Itália é o país mais afetado pela pandemia na Europa e responde por cerca de três quartos das mortes decorrentes do novo coronavírus no continente: 4.196 até as 10h desta quinta.

O país é também o segundo em número de casos no mundo, atrás apenas da China, onde surgiram os primeiros casos, no final de 2019.

O governo italiano colocou o país em quarentena na semana passada, mas isso ainda não conteve o crescimento acelerado tanto de casos quanto de mortes.

Até a manhã desta quinta, tinham contaminação confirmada 33.713 italianos, dos quais 4.025 se recuperaram. Há 2.257 doentes em estado grave, 193 internações a mais em relação ao dia anterior.