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Covid-19

Número de mortes por coronavírus na Itália ultrapassa o da China

País europeu agora tem 3.405 mortes, contra 3.249 do asiático; mortes por 1 milhão de habitantes são 57, contra 2,3 na China

Publicado em 19 de Março de 2020 às 16:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2020 às 16:22
Pessoas usam máscara para se proteger do coronavírus em Milão, na Itália. Crédito: Mick De Paola/Unsplash 
O número de mortes por causa do coronavírus na Itália ultrapassou o da China nesta quinta (19). Com mais 427 casos em um dia, a Itália tem agora 3.405 mortes. O último dado divulgado pela China foi de 3.249 mortos.
A Itália é o país mais afetado pela pandemia na Europa e responde por cerca de três quartos das mortes decorrentes do novo coronavírus no continente: 4.196 até as 10h desta quinta.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
O país é também o segundo em número de casos no mundo, atrás apenas da China, onde surgiram os primeiros casos, no final de 2019.
O governo italiano colocou o país em quarentena na semana passada, mas isso ainda não conteve o crescimento acelerado tanto de casos quanto de mortes.
Até a manhã desta quinta, tinham contaminação confirmada 33.713 italianos, dos quais 4.025 se recuperaram. Há 2.257 doentes em estado grave, 193 internações a mais em relação ao dia anterior.
No total, mais de 9.000 pessoas já morreram por causa do coronavírus no mundo.

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