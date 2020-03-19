Médico capixaba explica perigos de coronavírus e pede: 'Fiquem em casa'

Um vídeo gravado na tarde desta quarta-feira (18) viralizou nas redes sociais. Nele, Henrique Bonaldi, médico capixaba e professor universitário, alerta para os perigos do coronavírus e pede que a população fique em casa.

O médico começa o vídeo com uma explicação do que é a doença e, por que, em casos graves ela pode matar. "A doença nos casos graves evolui para uma insuficiência respiratória aguda. O seu pulmão para de funcionar e eu, como agente de saúde, coloco um tubo na sua garganta e coloco esse tudo acoplado a um respirador. Esse aparelho, chamado ventilador mecânico, respira para você. Quando o doente fica grave no coronavírus, não tem o que fazer a não ser colocar a pessoa nesse respirador e esperar de 15 a 21 dias para conseguir tirar a pessoa do aparelho. Essa é a média hoje na Europa", afirma.

Bonaldi explica que trata-se de uma questão matemática. De um lado os doentes graves, que só sobrevivem com auxílio de um respirador mecânico. Do outro, poucos aparelhos disponíveis nos hospitais. Uma conta que não fecha.

"Se eu unir essas duas contas, isso é muito preocupante. Porque eu tenho no país x aparelhos de ventilação mecânica, e eu vou ter, se não houver controle da doença, 2x, 3x, 8x de doentes graves. Se eu tenho 10 aparelhos e 40 doentes graves, eu sinto te dizer, mas tem 30 que vão morrer. Porque a doença cura com a necessidade do ventilador mecânico e é um para cada doente. Como é que eu fazer? Só tem uma coisa a ser feita: isolamento social" Henrique Bonaldi - Médico e professor universitário

O médico faz também um comparativo com a situação da Itália, país onde o número de mortos pela doença cresce a cada dia, e reforça o pedido para que a população fique em casa e só saia se for estritamente necessário.

"Não é para ir à igreja, não é para ir ao bar, academia, clube, escola, não é para jogar sua pelada, não é para dar volta no shopping, ir à praia, e também não é para ir trabalhar se você puder não trabalhar. Quem pode ficar em casa, faça esse favor a quem infelizmente não pode. Diminua a quantidade de gente na rua, porque diminuindo a quantidade de gente na rua, a gente diminui a quantidade de gente doente, a quantidade de doente grave. Se isso acontece, a quantidade de ventilador mecânico vai ser suficiente e não vai morrer gente por falta de assistência, que é o que hoje acontece na Itália", avalia.

DICAS PARA QUEM PRECISA TRABALHAR

"Se você tem que trabalhar, necessariamente, 1,5 metros de distância das pessoas à frente, use a sua mão não dominante para abrir porta, apertar botão de elevador, encostar nas coisas do ônibus, e não coloque depois de encostar em nada, a mão no rosto. Se você tiver o vírus na mão e ele encostar na sua mucosa de boca, nariz ou olho, necessariamente você está doente a partir daquele momento", orienta Bonaldi.

SINTOMAS DEMORAM A APARECER

"A doença fica duas semanas sem dar sintoma nenhum. Então aquele cara do seu lado, que aparece absolutamente saudável já pode estar eliminando o vírus. Não tem como você saber se pode ou não encostar no sujeito, encostar na maçaneta ou na prateleira que ele pôs a mão. Qual é o ideal? Lave a mão depois de todo contato com qualquer superfície", reforça o médico.

RISCO DE CONTRAIR O VÍRUS É PARA TODOS

"A população que mais fica grave são os idosos e com doenças - diabetes, pressão alta, derrame. Não precisa ter isso tudo junto não, basta ser idoso com alguma doença dessa. Não é só ele que fica grave não, você também pode ficar. Você com 30, 40 anos, sua esposa, seus filhos também podem ficar" Henrique Bonaldi - Médico e professor universitário

NÃO É FÉRIAS