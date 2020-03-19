Coronavírus: médica orienta não levar crianças para parquinhos e piscina

Praia Guarderia vazia depois da suspensão das aulas causada pelo surto de coronavìrus. Momento exige cuidado. É hora de ficar em casa! Crédito: Ricardo Medeiros

Em meio à pandemia do coronavírus , com as crianças em casa, muitos pais podem se perguntar: posso levar ao parquinho? Posso dar uma volta no calçadão? Posso levar à aula de natação? "O cloro ajuda a exterminar o vírus", alguns dirão. Com o vírus ainda desconhecido em muitos aspectos, é natural que surjam muitas dúvidas. Para ajudar a responder algumas questões, a reportagem de A Gazeta conversou com a médica infectologista, Rúbia Miossi.

A regra número um é: "fique em casa, só saia se for estritamente necessário". E é preciso se lembrar dela na hora de cogitar fazer qualquer atividade. Por hora, além de não ir para a escola, o recomendável é que seu filho não vá à aula de natação, inglês ou balé, por exemplo.

"Não pode levar à aula de natação, nem para a piscina do prédio. Não é por que a piscina transmita doenças, mas é por que nesses locais você vai encontrar com outras pessoas. O objetivo é ficar em casa", alerta a médica.

O CLORO DA PISCINA AJUDA EXTERMINAR O VÍRUS?

Se você cogitou ir com as crianças à piscina porque "o Covid-19 não é transmitido pela água e o cloro ajuda exterminar vírus", é preciso lembrar, mais uma vez, da regra número um.

"Não importa se a água transmite ou não coronavírus. O importante é se afastar das pessoas. As crianças estão dispensadas da escola, de qualquer escola e atividade educacional. Não vai para aula de natação, não vai para aula de balé, não vai para lugar nenhum. A população precisa entender que é preciso ficar em casa" Rúbia Miossi - Médica

O PLAYGROUND DO CONDOMÍNIO PODE?

Mais uma vez a resposta é "não". O momento exige cuidados e esforços da população na tentativa de evitar que o vírus se propague ainda mais.

"É para ficar em casa, dentro do apartamento. Não é para frequentar as áreas comuns do prédio. Não é para frequentar academia, não é para fazer atividade física no calçadão, não é para frequentar a piscina do prédio, salão de festas, churrasqueira, nada disso", reforça a médica.

CUIDADO COM OS IDOSOS

A mesma recomendação vale para quem cogitou levar as crianças para a casa dos avós. Apesar dos dias sem aulas escolares, o momento não é de férias. Os idosos são considerados grupo de risco para o coronavírus, por isso é preciso redobrar a atenção e adiar a ida para a "casa da vovó" para quando a situação estiver controlada, sem risco de contaminação.