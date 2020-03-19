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Nada de férias

Coronavírus: médica orienta não levar crianças para parquinhos e piscina

Por hora, além de não ir à escola, o recomendável é que seu filho não vá à aula de natação, inglês ou balé, por exemplo. Momento não é de férias, mas de cuidado para evitar maior propagação do vírus

Publicado em 19 de Março de 2020 às 09:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2020 às 09:10
Praia Guarderia vazia depois da suspensão das aulas causada pelo surto de coronavìrus. Momento exige cuidado. É hora de ficar em casa! Crédito: Ricardo Medeiros
Em meio à pandemia do coronavírus, com as crianças em casa, muitos pais podem se perguntar: posso levar ao parquinho? Posso dar uma volta no calçadão? Posso levar à aula de natação? "O cloro ajuda a exterminar o vírus", alguns dirão. Com o vírus ainda desconhecido em muitos aspectos, é natural que surjam muitas dúvidas. Para ajudar a responder algumas questões, a reportagem de A Gazeta conversou com a médica infectologista, Rúbia Miossi.
A regra número um é: "fique em casa, só saia se for estritamente necessário". E é preciso se lembrar dela na hora de cogitar fazer qualquer atividade. Por hora, além de não ir para a escola, o recomendável é que seu filho não vá à aula de natação, inglês ou balé, por exemplo.
"Não pode levar à aula de natação, nem para a piscina do prédio. Não é por que a piscina transmita doenças, mas é por que nesses locais você vai encontrar com outras pessoas. O objetivo é ficar em casa", alerta a médica.

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O CLORO DA PISCINA AJUDA EXTERMINAR O VÍRUS?

Se você cogitou ir com as crianças à piscina porque "o Covid-19 não é transmitido pela água e o cloro ajuda exterminar vírus", é preciso lembrar, mais uma vez, da regra número um. 
"Não importa se a água transmite ou não coronavírus. O importante é se afastar das pessoas. As crianças estão dispensadas da escola, de qualquer escola e atividade educacional. Não vai para aula de natação, não vai para aula de balé, não vai para lugar nenhum. A população precisa entender que é preciso ficar em casa"
Rúbia Miossi - Médica

O PLAYGROUND DO CONDOMÍNIO PODE?

Mais uma vez a resposta é "não". O momento exige cuidados e esforços da população na tentativa de evitar que o vírus se propague ainda mais. 
"É para ficar em casa, dentro do apartamento. Não é para frequentar as áreas comuns do prédio. Não é para frequentar academia, não é para fazer atividade física no calçadão, não é para frequentar a piscina do prédio, salão de festas, churrasqueira, nada disso", reforça a médica.

CUIDADO COM OS IDOSOS

A mesma recomendação vale para quem cogitou levar as crianças para a casa dos avós. Apesar dos dias sem aulas escolares, o momento não é de férias. Os idosos são considerados grupo de risco para o coronavírus, por isso é preciso redobrar a atenção e adiar a ida para a "casa da vovó" para quando a situação estiver controlada, sem risco de contaminação. 
"Não é para levar as crianças para a casa dos idosos. Tem que manter distância das crianças para com os idosos porque, caso isso não aconteça, no momento que a doença estiver no auge, os idosos vão adoecer e a gente não vai ter vaga nos hospitais para os adultos que adoecerem também.  O momento pede cuidado. É hora de ficar em casa", conclui a médica.

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