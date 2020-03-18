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Covid-19

Pandemia de coronavírus: paróquias suspendem missas na Grande Vitória

Pelo menos seis paróquias da Grande Vitória já cancelaram missas para evitar aglomerações e, assim, reduzir o risco de contágio da doença

Publicado em 18 de Março de 2020 às 09:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mar 2020 às 09:54
Paróquia São Lucas, no bairro Novo México, em Vila Velha, decidiu suspender todas as missas até o dia 30 de março Crédito: Divulgação/ Arquidiocese de Vitória
Com o aumento dos casos de coronavírus no Espírito Santo, pelo menos seis paróquias da Grande Vitória já cancelaram missas para evitar aglomerações e, assim, reduzir o risco de contágio da doença. O arcebispo de Vitória, Dom Dario Campos, não determinou o cancelamento das celebrações, mas decidiu que os fiéis da arquidiocese estão dispensados de comparecer às missas caso não se sintam seguros.
As autoridades públicas orientam que a população evite sair de casa e deixe de frequentar locais com concentração de pessoas, o que motivou párocos a tomarem decisões ainda mais drásticas que as orientações do arcebispo. A Secretaria da Saúde (Sesa), por meio do Centro de Operações Estratégicas (COE), contabiliza, até esta terça-feira (17), um total de 341 casos suspeitos de Covid-19. Dos 436 casos notificados com suspeita do novo coronavírus em todo o Estado até o momento, 87 foram descartados e oito foram confirmados. Em 24 horas, o número de casos investigados mais que dobrou, pulando de 134 para 341. Desses, 282 estão na região metropolitana.
A Gazeta fez um levantamento com as paróquias da Arquidiocese de Vitória: seis já cancelaram missas e duas informaram em suas redes sociais que encurtaram o tempo das celebrações.
Além disso, o Convento da Penha informou que, a partir desta quinta-feira (19), as primeiras missas da manhã (06h e 07h de segunda a sexta, 06h e 07h30 aos sábados e 05h e 07h aos domingos) ainda serão realizadas na Capela e todas as demais serão transferidas para o Campinho. A organização da Festa da Penha decidiu também que a maior celebração religiosa do Espírito Santo, será realizada no formato virtual. Confira a lista de paróquias que informaram as mudanças:

PARÓQUIA SÃO FRANCISCO DE ASSIS - JARDIM DA PENHA (VITÓRIA)

Mantém os horários de missas, mas encurtará o tempo das celebrações.

PARÓQUIA BOM PASTOR - CAMPO GRANDE (CARIACICA)

Suspendeu, por tempo indeterminado, missas e celebrações nas comunidades da paróquia. As celebrações da Semana Santa também estão suspensas.

PARÓQUIA BOM PASTOR - PRAIA DA COSTA (VILA VELHA)

A Paróquia suspendeu as missas que acontecem às 8h, de segunda a sábado. Algumas dessas missas são celebradas pelo arcebispo emérito Dom Luiz Mancilha Vilela. Com 77 anos, Dom Luiz faz parte do grupo de risco da Covid-19 por causa da idade.

CONVENTO DA PENHA

A partir desta quinta-feira (19), as primeiras missas da manhã (06h e 07h de segunda a sexta, 06h e 07h30 aos sábados e 05h e 07h aos domingos) ainda serão realizadas na Capela. Todas as demais serão transferidas para o Campinho.
Convento da Penha está com algumas celebrações mantidas Crédito: Fernando Madeira

PARÓQUIA SÃO LUCAS - NOVO MÉXICO (VILA VELHA)

Cancelou missas, celebrações e todas as outras atividades até o dia 30 de março.
Paróquia São Lucas decidiu suspender todas as missas até o dia 30 de março Crédito: Divulgação/ Paróquia São Lucas

PARÓQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ITAQUARI (CARIACICA)

Decidiu suspender as missas semanais, mantendo apenas as celebrações que acontecem aos sábados e domingos.

PARÓQUIA SÃO FRANCISCO DE ASSIS - LARANJEIRAS (SERRA)

Decidiu suspender as missas semanais, mantendo apenas as celebrações que acontecem aos sábados e domingos.

PARÓQUIA SÃO FRANCISCO DE ASSIS - SÃO FRANCISCO (CARIACICA)

Manteve as missas, mas diz que vai encurtar as celebrações.

PARÓQUIA SÃO JOSÉ - MARUÍPE (VITÓRIA)

Suspendeu as missas de segunda a sexta-feira, mantendo as celebrações dominicais.

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