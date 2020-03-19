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Mais leitos

Hospital na Serra vai ser 'esvaziado' para receber casos de coronavírus

No Hospital Jayme Santos Neves, pacientes começam a ser removidos a outras unidades na Grande Vitória para concentrar os atendimentos da nova doença

Publicado em 19 de Março de 2020 às 06:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2020 às 06:00
Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves vai dispor de 120 leitos para pacientes graves de coronavírus Crédito: Fernando Madeira
Hospital na Serra vai ser "esvaziado" para receber casos de coronavírus
Pacientes do Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, começaram a ser removidos para outras unidades na Grande Vitória. A intenção é desocupar cerca de 120 leitos  e concentrar no hospital o atendimento aos casos graves do novo coronavírus (Covid-19) no Espírito Santo. Somando a oferta de outros estabelecimentos, pode chegar a 300 vagas de internação e isolamento durante o auge da pandemia.
O secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, diz que está sendo organizada uma grande operação para migração de parte dos serviços do Jayme para hospitais filantrópicos e unidades da rede, garantindo que todos os pacientes que eventualmente apareçam com quadro de síndrome respiratória grave recebam o atendimento e a internação adequados em um curto espaço de tempo. 
"A rede hospitalar precisa estar pronta para receber esses casos graves. O Espírito Santo está tomando essas medidas para garantir que todo paciente no Estado tenha garantia de um leito de UTI e de isolamento. Assim também poderemos superar esse momento com uma letalidade menor do que a internacional e a brasileira", ressalta.

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Nésio Fernandes acrescenta que todos os pacientes que reunirem perfil cirúrgico ou clínico que puderem ser absorvidos por outras unidades na Grande Vitória passarão por esse processo de remoção. O trabalho foi iniciado na última semana, mas será intensificado a partir da próxima segunda (23).
Atualmente, o Jayme é classificado  como um hospital de "portas abertas" porque recebe casos de emergência. Esse perfil pode  ser alterado durante o período crítico de atenção aos pacientes de coronavírus, e as emergências de naturezas diversas serem absorvidas por outra unidade na Grande Vitória, que ainda está em avaliação pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). 
Além do Dr Jayme Santos Neves, o Hospital Dório Silva, também na Serra, está sendo preparado para receber pacientes com  coronavírus. Estava no planejamento do governo obras de ampliação, que foram antecipadas para essa nova demanda. A expectativa de Nésio Fernandes é que sejam abertas em torno de 90 leitos para essa finalidade. 
Apesar de haver uma concentração de atendimento nesses dois hospitais, o secretário afirma que as outras unidades de referência para o coronavírus nas regiões Norte e Sul do Espírito Santo ainda vão receber os casos que lá chegarem para realizar pelo menos o primeiro atendimento. 

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