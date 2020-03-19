Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves vai dispor de 120 leitos para pacientes graves de coronavírus Crédito: Fernando Madeira

Your browser does not support the audio element. Hospital na Serra vai ser "esvaziado" para receber casos de coronavírus

Pacientes do Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, começaram a ser removidos para outras unidades na Grande Vitória. A intenção é desocupar cerca de 120 leitos e concentrar no hospital o atendimento aos casos graves do novo coronavírus (Covid-19) no Espírito Santo. Somando a oferta de outros estabelecimentos, pode chegar a 300 vagas de internação e isolamento durante o auge da pandemia.

O secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, diz que está sendo organizada uma grande operação para migração de parte dos serviços do Jayme para hospitais filantrópicos e unidades da rede, garantindo que todos os pacientes que eventualmente apareçam com quadro de síndrome respiratória grave recebam o atendimento e a internação adequados em um curto espaço de tempo.

"A rede hospitalar precisa estar pronta para receber esses casos graves. O Espírito Santo está tomando essas medidas para garantir que todo paciente no Estado tenha garantia de um leito de UTI e de isolamento. Assim também poderemos superar esse momento com uma letalidade menor do que a internacional e a brasileira", ressalta.

Nésio Fernandes acrescenta que todos os pacientes que reunirem perfil cirúrgico ou clínico que puderem ser absorvidos por outras unidades na Grande Vitória passarão por esse processo de remoção. O trabalho foi iniciado na última semana, mas será intensificado a partir da próxima segunda (23).

Atualmente, o Jayme é classificado como um hospital de "portas abertas" porque recebe casos de emergência. Esse perfil pode ser alterado durante o período crítico de atenção aos pacientes de coronavírus, e as emergências de naturezas diversas serem absorvidas por outra unidade na Grande Vitória, que ainda está em avaliação pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

Além do Dr Jayme Santos Neves, o Hospital Dório Silva, também na Serra, está sendo preparado para receber pacientes com coronavírus. Estava no planejamento do governo obras de ampliação, que foram antecipadas para essa nova demanda. A expectativa de Nésio Fernandes é que sejam abertas em torno de 90 leitos para essa finalidade.