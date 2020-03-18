Coronavírus: veja quais alimentos ajudam a fortalecer a imunidade

Alimentação saudável Crédito: shutterstock

Diante da pandemia do coronavírus e dos cuidados com a higiene, muitos leitores ainda se questionam sobre que outras medidas podem ser tomadas para evitar o contágio ou mesmo para frear os efeitos da doença. Em conversa com especialistas, a reportagem de A Gazeta listou alimentos que podem ser verdadeiros aliados do sistema imunológico.

Apesar disso, de acordo com a nutricionista Brenda Reblin, mesmo observados os cuidados com a alimentação e com a escolha de hábitos mais saudáveis, deve-se esclarecer que não há alimentos próprios para o combate específico ao coronavírus. O que temos em mãos em termos de subsídios são alimentos que melhoram a imunidade. Mas é sempre bom lembrar que não existe dieta própria para o coronavírus. A imunidade é adquirida por um processo, por um conjunto de hábitos, explicou.

No mesmo sentido, a também nutricionista Roberta Larica, afirmou que é uma boa oportunidade de mudar hábitos de vida, suplementar algumas vitaminas, utilizar fitoterápicos, os quais podem auxiliar no fortalecimento do sistema imunológico. Isso tudo para que a gente dê o suporte para o corpo combater melhor a doença, minimizando os sintomas. A construção de um sistema imunológico é feita ao longo do tempo, não de um dia para o outro. Com as semanas e meses de bons hábitos, o organismo vai se fortalecendo, esclareceu.

ALIMENTOS QUE FORTALECEM O SISTEMA IMUNOLÓGICO

Segundo as nutricionistas Brenda Reblin e Roberta Larica, existem alimentos que devem ser incluídos na dieta de quem pretende fortalecer o sistema imunológico. Dentre eles estão:

Taioba, chicória, batatas, banana, aveia, farinha de banana verde Com efeito anti-inflamatório natural, devem ser incluídos nas receitas do dia a dia, inclusive em sucos; São frutas como laranja, limão, abacaxi, kiwi e acerola; Ricas em flavonoides, ajudam no combate aos radicais livres, prevenindo o envelhecimento celular; Ação antiviral. De acordo com Larica, quanto mais cru, maior o efeito imunomodulador desses alimentos; Ação probiótica, proporcionada por microorganismos do bem, que, dentre outros efeitos, auxiliam na flora intestinal e combatem alergias; Sementes, folhas escuras, azeite, peixes e leguminosas são ricos nessa gordura do bem"; Contêm gorduras boas; Alimentos prebióticos, que nutrem a microbiota intestinal e as bactérias boas do intestino.

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ESCOLHAS QUE PODEM PREJUDICAR A IMUNIDADE

Em contrapartida, alguns alimentos devem ser evitados, pois trazem prejuízos para as defesas naturais do corpo. São eles:

Alimentos industrializados Segundo Reblin, o consumo de álcool pode provocar grande queda de imunidade, principalmente se ingerido em excesso; A nutricionista Brenda Reblin comentou dos cuidados que devem ser tomados nesses dias de confinamento. Atenção especial com alimentos mais rápidos e congelados, por exemplo. São péssimos por serem cheios de conservantes, corantes, produtos químicos, gordura, açúcar e sal. Infelizmente, são os que mais estão saindo e deveriam ser evitados. Uma dica para quem quer armazenar comida é preparar, ao natural, em casa: fazendo uma lasanha do zero, pode até ser de abobrinha, que também permite o congelamento.

SHOTS PODEROSOS

Receita da nutricionista Brenda Reblin: Com grande poder antioxidante, auxiliando no combate aos radicais livres, eu gosto muito de fazer assim: usar meio limão espremido, dez gotinhas de própolis (nos casos de gestantes, idosos e crianças, usar a forma aquosa; para criança diminuir a quantidade de gotinhas), uma pitada (uma pontinha de colher de café) de cúrcuma; também é possível adicionar gengibre ralado e raspas de limão orgânico (para evitar agrotóxicos). No entanto, não existem milagres.

A nutricionista Roberta Larica preferiu não indicar receitas de shots, mas apenas evidenciar alimentos que ajudam na imunidade. Só o shot não é suficiente. O Conselho Federal de Nutrição bate na tecla de que não existem fórmulas para todas as pessoas, menos ainda para combater epidemias. O que existe é uma rotina nutricional, rica em alimentos anti-inflamatórios, antivirais, que ajudam a fortalecer o sistema imunológico ao longo do tempo, ressaltou.

CONJUNTO DE CUIDADOS

Além dos cuidados com a alimentação e com a higiene, as especialistas Brenda Reblin e Roberta Larica frisam que existe um conjunto de medidas que favorecem a imunidade. Dentre elas estão o sono em dia, favorecendo o descanso necessário, a prática de atividades físicas, mesmo que dentro de casa, o uso de suplementos nutricionais, caso seja necessário, de acordo com recomendação de um profissional da saúde.

Para Reblin, é fundamental também manter a calma. São vários os hábitos saudáveis além da alimentação, o que inclui também o controle mental. Uma sugestão é a prática de cursos online, o investimento na cozinha como terapia, a leitura de bons livros, ressaltou.

PILARES DO SISTEMA IMUNOLÓGICO

Roberta Larica explicou que existem basicamente quatro pilares básicos para a imunidade, sendo eles: