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Leonel Ximenes

A saga de uma paciente para tentar fazer exames do coronavírus no ES

Moradora de Jardim Camburi passou por três unidades de saúde - duas particulares e uma pública - mas não conseguiu se submeter ao teste para a Covid-19

Publicado em 18 de Março de 2020 às 17:33

Públicado em 

18 mar 2020 às 17:33
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A paciente não conseguiu se submeter ao exame do coronavírus e agora está em casa em quarentena Crédito: Divulgação
Uma moradora  de Jardim Camburi e que visitou o Rio de Janeiro, no último fim de semana, passou por uma maratona para tentar verificar se está ou não com o novo coronavírus.
A paciente contou para a coluna que desde ontem (17) vinha sofrendo com uma tosse intermitente que evoluiu para dores no corpo, diarreia e febre, que são alguns dos sintomas da Covid-19.
A paciente relatou que chegou ao posto de saúde de Jardim Camburi às 9h10 e que só foi atendida por uma enfermeira às 10h15. “Minha preocupação era pelo fato de estar perto dos idosos. Me avisaram que não havia um médico específico para verificar a questão do novo coronavírus e que poderiam providenciar um encaixe, o que não daria para mim, porque é uma questão urgente de saúde pública.”

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A moradora de Jardim Camburi foi direcionada para uma maternidade particular também na Zona Norte de Vitória. Nesta maternidade, foi informado que não são feitos os exames para o coronavírus. O enfermeiro, ao saber da procedência da paciente, relatou que não faria o atendimento.
Foi então que ela, que tem plano de saúde, foi direto a uma unidade de emergência de um hospital particular no bairro Itararé para ver se conseguia passar por testes e obter o devido diagnóstico. Nessa unidade, foi atendida mas a paciente não foi submetida ao exame, porque estão priorizando os grupos de riscos. Ela já está em quarentena agora.
“Fico preocupada porque o posto de saúde de Jardim Camburi não deu nenhum respaldo para a população. Tinha idosos perto de mim. Esperei para ser atendida, expliquei minha situação e poderia ficar mais tempo lá”, conclui.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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