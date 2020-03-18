A saga de uma paciente para tentar fazer exames do coronavírus no ES

A paciente não conseguiu se submeter ao exame do coronavírus e agora está em casa em quarentena Crédito: Divulgação

Uma moradora de Jardim Camburi e que visitou o Rio de Janeiro, no último fim de semana, passou por uma maratona para tentar verificar se está ou não com o novo coronavírus

A paciente contou para a coluna que desde ontem (17) vinha sofrendo com uma tosse intermitente que evoluiu para dores no corpo, diarreia e febre, que são alguns dos sintomas da Covid-19

A paciente relatou que chegou ao posto de saúde de Jardim Camburi às 9h10 e que só foi atendida por uma enfermeira às 10h15. “Minha preocupação era pelo fato de estar perto dos idosos. Me avisaram que não havia um médico específico para verificar a questão do novo coronavírus e que poderiam providenciar um encaixe, o que não daria para mim, porque é uma questão urgente de saúde pública.”

A moradora de Jardim Camburi foi direcionada para uma maternidade particular também na Zona Norte de Vitória. Nesta maternidade, foi informado que não são feitos os exames para o coronavírus. O enfermeiro, ao saber da procedência da paciente, relatou que não faria o atendimento.

Foi então que ela, que tem plano de saúde, foi direto a uma unidade de emergência de um hospital particular no bairro Itararé para ver se conseguia passar por testes e obter o devido diagnóstico. Nessa unidade, foi atendida mas a paciente não foi submetida ao exame, porque estão priorizando os grupos de riscos. Ela já está em quarentena agora.