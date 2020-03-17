Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Coronavírus: paciente com sintoma de gripe vai ser investigado no ES
Covid-19

Coronavírus: paciente com sintoma de gripe vai ser investigado no ES

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) vai fazer levantamento para definir nível de transmissão da doença no Estado

Publicado em 17 de Março de 2020 às 11:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mar 2020 às 11:29
Imagem do novo coronavírus analisado em laboratório: pacientes vão ser testados por amostragem Crédito: Freepik
Diante do surgimento de mais casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19) no Espírito Santo, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) decidiu realizar uma "investigação sentinela". Trata-se de uma medida que visa identificar pacientes com quadro gripal - febre e sintomas respiratórios - que não relatam contato com pessoas contaminadas, nem viagem ao exterior.
A investigação será feita em unidades de saúde,  por amostragem, pelas próximas três semanas.  O secretário Nésio Fernandes, que preferiu não relacionar os locais que serão monitorados, disse que ao final do período será capaz de definir o nível de transmissão do coronavírus no Estado. 

Veja Também

Governo quer isolar por 14 dias quem tiver sintomas gripais

A ideia é verificar se o Espírito Santo vai chegar à fase de transmissão comunitária sustentada - quando não é mais possível estabelecer de quem partiu a contaminação - ou se permanecerá no nível local, em que uma pessoa é infectada em contato direto com outra aqui no Estado. 
"Se a gente reconhecer a transmissão comunitária, serão mantidas as medidas já adotadas e uma série de outras precisarão ser implementadas. Se não, as decisões de agora poderão ser revistas", explicou Nésio Fernandes. 

Veja Também

Congelamento de R$ 1 bilhão: secretário do ES garante investimentos

O surgimento dos novos casos - agora são oito confirmados no Espírito Santo - inclusive foi o que motivou o governo a suspender as aulas na rede pública estadual e recomendar que a mesma medida fosse adotada pelos municípios e pelas escolas particulares. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Acidente na Leste-Oeste, em Cariacica
Jovem de 22 anos morre após bater em caminhão e capotar na Leste-Oeste
Neymar, jogador do Santos
Neymar quebra tabu físico, mas volta a deixar Vila criticado e sob polêmica
conhecida como “Pretinha” foi atingido após se aproximar de uma residência
Suspeito de matar cadela a tiros é preso em Pancas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados