Coronavírus: paciente com sintoma de gripe vai ser investigado no ES

Imagem do novo coronavírus analisado em laboratório: pacientes vão ser testados por amostragem Crédito: Freepik

Diante do surgimento de mais casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19) no Espírito Santo, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) decidiu realizar uma "investigação sentinela". Trata-se de uma medida que visa identificar pacientes com quadro gripal - febre e sintomas respiratórios - que não relatam contato com pessoas contaminadas, nem viagem ao exterior.

A investigação será feita em unidades de saúde, por amostragem, pelas próximas três semanas. O secretário Nésio Fernandes, que preferiu não relacionar os locais que serão monitorados, disse que ao final do período será capaz de definir o nível de transmissão do coronavírus no Estado.

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A ideia é verificar se o Espírito Santo vai chegar à fase de transmissão comunitária sustentada - quando não é mais possível estabelecer de quem partiu a contaminação - ou se permanecerá no nível local, em que uma pessoa é infectada em contato direto com outra aqui no Estado.

"Se a gente reconhecer a transmissão comunitária, serão mantidas as medidas já adotadas e uma série de outras precisarão ser implementadas. Se não, as decisões de agora poderão ser revistas", explicou Nésio Fernandes.