Coronavírus: paciente com sintoma de gripe vai ser investigado no ES

Diante do surgimento de mais casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19) no Espírito Santo, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) decidiu realizar uma "investigação sentinela". Trata-se de uma medida que visa identificar pacientes com quadro gripal - febre e sintomas respiratórios - que não relatam contato com pessoas contaminadas, nem viagem ao exterior.
A investigação será feita em unidades de saúde, por amostragem, pelas próximas três semanas. O secretário Nésio Fernandes, que preferiu não relacionar os locais que serão monitorados, disse que ao final do período será capaz de definir o nível de transmissão do coronavírus no Estado.
A ideia é verificar se o Espírito Santo vai chegar à fase de transmissão comunitária sustentada - quando não é mais possível estabelecer de quem partiu a contaminação - ou se permanecerá no nível local, em que uma pessoa é infectada em contato direto com outra aqui no Estado.
"Se a gente reconhecer a transmissão comunitária, serão mantidas as medidas já adotadas e uma série de outras precisarão ser implementadas. Se não, as decisões de agora poderão ser revistas", explicou Nésio Fernandes.
O surgimento dos novos casos - agora são oito confirmados no Espírito Santo - inclusive foi o que motivou o governo a suspender as aulas na rede pública estadual e recomendar que a mesma medida fosse adotada pelos municípios e pelas escolas particulares.