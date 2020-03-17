Governo quer isolar por 14 dias quem tiver sintomas gripais

Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) publica novas portarias para controle do coronavírus Crédito: Ricardo Medeiros

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) publicou uma portaria determinando que todas as pessoas que apresentarem um quadro gripal (febre e sintomas respiratórios) devem ficar em isolamento domiciliar por 14 dias. A autorização se dará por meio de atestado médico, da rede pública ou particular. Assim como a suspensão das aulas , essa é mais uma medida para prevenção e controle do novo coronavírus (Covid-19) no Espírito Santo.

O secretário Nésio Fernandes explicou que os médicos de todo o Estado estão autorizados a prescrever o isolamento para pacientes nessas condições a fim de evitar a circulação de pessoas infectadas, independentemente da doença.

Isso significa dizer que não é para sair de casa e, no ambiente familiar, o ideal é manter distância dos outros que não estejam doentes. Também não se deve compartilhar objetos como talheres, pratos e copos, e é necessário reforçar hábitos de higiene, lavando as mãos com frequência e espirrando ou tossindo sempre cobrindo a boca com o antebraço, ou com lenço descartável.

Com essa medida, diz o secretário, é possível fazer um controle das doenças respiratórias sem a necessidade de testar todos os pacientes para o coronavírus. Primeiro que, de acordo com Nésio Fernandes, rede pública e particular não teriam capacidade para avaliar a totalidade de pessoas com síndromes gripais. Além disso, o resultado seria o mesmo, uma vez que 85% dos casos de Covid-19 são leves e a principal recomendação é o isolamento domiciliar.

Além de manifestar os sintomas gripais, para preencher os critérios do Ministério da Saúde e ser submetida ao teste, a pessoa precisa ter chegado recentemente de uma viagem ao exterior ou ter tido contato direto com um dos casos confirmados do novo coronavírus. Também estão no grupo as pessoas que apresentarem síndrome respiratória aguda, que se caracteriza pela falta de ar, respiração ofegante e, principalmente entre os idosos, até perda de consciência.

TELETRABALHO

A Sesa também vai publicar outra portaria, ao longo desta semana, recomendando que as empresas adotem a prática do teletrabalho (home office) - atividade feita de casa - nas situações em que essa modalidade seja possível. A ideia é reduzir ainda mais a circulação de pessoas pelas ruas e, dessa maneira, conter a disseminação do coronavírus.