Coronavírus: Casagrande anuncia mais medidas no ES

O governador Renato Casagrande fez um novo pronunciamento pelas redes sociais na tarde desta quarta-feira (18) em relação ao novo Covid-19. No Twitter, ele anunciou uma série de medidas que serão adotadas pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES). São elas:
- A implantação do novo certificado de registro e licenciamento de veículo e a impressão pelo site;
- A ampliação do prazo para transferência e primeiro emplacamento;
- A suspensão dos prazos de defesa prévia e recursos de multas e penalidades;
- Suspensão de perícias médicas e provas práticas para pessoas com deficiência;
- Prorrogação de prazos para processos de habilitação;
- Clínicas médicas devem seguir orientações da Abramet;
- Suspensão de ações externas da Educação do Trânsito.