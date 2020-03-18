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Covid-19

Coronavírus: Casagrande anuncia mais medidas no ES

As primeiras medidas anunciadas nesta quarta-feira (18) são referentes ao Detran'ES

Publicado em 18 de Março de 2020 às 17:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mar 2020 às 17:07
O governador Renato Casagrande fez um novo pronunciamento pelas redes sociais na tarde desta quarta-feira (18) em relação ao novo Covid-19. No Twitter, ele anunciou uma série de medidas que serão adotadas pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES). São elas:
  • A implantação do novo certificado de registro e licenciamento de veículo e a impressão pelo site; 
  • A ampliação do prazo para transferência e primeiro emplacamento; 
  • A suspensão dos prazos de defesa prévia e recursos de multas e penalidades; 
  • Suspensão de perícias médicas e provas práticas para pessoas com deficiência; 
  • Prorrogação de prazos para processos de habilitação; 
  • Clínicas médicas devem seguir orientações da Abramet; 
  • Suspensão de ações externas da Educação do Trânsito.

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