Conta de energia: OAB-ES pede suspensão da cobrança Crédito: Fernando Madeira

Segundo o ofício enviado, a Ordem justifica o pedido no grave cenário de crise econômica que se avizinha para toda a sociedade.

Your browser does not support the audio element. Coronavírus - OAB-ES pede suspensão de cobrança de água e luz por 3 meses

Requer-se: Seja decretado por Vossa Excelência a suspensão da cobrança tanto de tributos, como dos serviços públicos de competência estadual, inclusive por meio de concessões e/ou permissões, com destaque para os serviços de fornecimento de energia elétrica e água/esgoto, pelo período de três meses, apresenta o documento da OAB-ES.

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A Ordem dos Advogados adianta que, como medida alternativa, pode ser vedado o corte no fornecimento de tais serviços, também pelo prazo de três meses.

Por fim, a OAB solicita um decreto do governo estadual determinando a suspensão de todas as publicações, intimações, audiências, sessões de julgamento e prazos em curso em todos os processos administrativos, inclusive disciplinares e tributários  exceto às que concedam benefícios aos cidadãos.

Ressalta-se que a medida já foi adotada por outros chefes de Executivo Estaduais, conclui o texto.

Por meio de nota a Secretaria da Fazenda (Sefaz) informou que medidas importantes já foram tomadas para amenizar os impactos para os contribuintes como a prorrogação dos prazos para cumprimento de obrigações acessórias relativas ao ICMS, apresentação de recursos e impugnações.