Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Coronavírus: OAB-ES pede suspensão de cobrança de água e luz por 3 meses
Efeito coronavírus

Coronavírus: OAB-ES pede suspensão de cobrança de água e luz por 3 meses

Como medida alternativa, Ordem sugere que pode ser vedado o corte no fornecimento de tais serviços, também pelo prazo de três meses

Publicado em 22 de Março de 2020 às 10:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mar 2020 às 10:22
Conta de energia: OAB-ES pede suspensão da cobrança Crédito: Fernando Madeira
O Ordem dos Advogados do Brasil - Seção do Espírito Santo (OAB-ES), enviou ao governador Renato Casagrande (PSB) um pedido para que seja feita a suspensão da cobrança de contas de energia elétrica e água e esgoto pelo período de três meses.
Segundo o ofício enviado, a Ordem justifica o pedido no grave cenário de crise econômica que se avizinha para toda a sociedade.
Coronavírus - OAB-ES pede suspensão de cobrança de água e luz por 3 meses
Requer-se: Seja decretado por Vossa Excelência a suspensão da cobrança tanto de tributos, como dos serviços públicos de competência estadual, inclusive por meio de concessões e/ou permissões, com destaque para os serviços de fornecimento de energia elétrica e água/esgoto, pelo período de três meses, apresenta o documento da OAB-ES.

Veja Também

As últimas notícias sobre coronavírus no ES, no Brasil e no mundo

A Ordem dos Advogados adianta que, como medida alternativa, pode ser vedado o corte no fornecimento de tais serviços, também pelo prazo de três meses.
Por fim, a OAB solicita um decreto do governo estadual determinando a suspensão de todas as publicações, intimações, audiências, sessões de julgamento e prazos em curso em todos os processos administrativos, inclusive disciplinares e tributários  exceto às que concedam benefícios aos cidadãos.
Ressalta-se que a medida já foi adotada por outros chefes de Executivo Estaduais, conclui o texto.
Por meio de nota a Secretaria da Fazenda (Sefaz) informou que medidas importantes já foram tomadas para amenizar os impactos para os contribuintes como a prorrogação dos prazos para cumprimento de obrigações acessórias relativas ao ICMS, apresentação de recursos e impugnações.
"A Sefaz destaca ainda que suspender tributo seria uma medida pouco assertiva nesse momento em que o Estado depende de mais recursos para enfrentar a disseminação do novo coronavírus", informou. A Sefaz ainda acrescentou que todas as medidas a serem tomadas terão como norte a sua efetividade, bem como a preservação das contas públicas e do equilíbrio fiscal para que o Estado e os Municípios tenham recursos para enfrentar a situação atua

Veja Também

Coronavírus: Casagrande quer interrupção de viagens interestaduais

Viagens de trem de Vitória a Minas são retomadas após chuvas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

As canetas antiobesidade oferecem uma nova abordagem para o controle do peso, mas requerem cuidados (Imagem: Alones | Shutterstock)
Anvisa restringe emagrecedores manipulados e do Paraguai em meio a pressão política
Ana Paula, Milena e Juliano disputam o prêmio do BBB 26
Final do BBB 26: Juliano, Ana Paula ou Milena? Vote na enquete de HZ
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 20/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados