Viagens de trem de Vitória a Minas são retomadas após chuvas

Trem na estrada de Ferro Vitória-Minas Crédito: Agência Vale/Divulgação

Após cinco dias de suspensão , o trem de passageiros da Estrada de Ferro Vitória-Minas voltou a circular nesta quinta-feira (30). A paralisação foi necessária em função das fortes chuvas que castigaram o Estado de Minas gerais. De acordo com a Vale, o serviço já foi retomado nos dois sentidos da ferrovia (BH-Vitória e Vitória-BH).

A empresa ainda informou que, por conta das chuvas recentes, o trajeto deve ser feito em velocidade reduzida para garantir a segurança das pessoas.

Por conta das chuvas, a manutenção dos túneis de Sabará e Marembá, ambos em Minas Gerais, também foi adiada. O procedimento marcado inicialmente para ocorrer entre os dias 27 de janeiro e 7 de fevereiro, agora será executado de 3 a 14 de fevereiro.? A previsão é que o trajeto seja totalmente regularizado no dia 15 de fevereiro.

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