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A todo vapor

Viagens de trem de Vitória a Minas são retomadas após chuvas

O serviço foi suspenso no sábado (25); A Vale informou que passageiros que tiveram viagens canceladas podem pedir reembolso ou remarcar a passagem

Publicado em 30 de Janeiro de 2020 às 19:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jan 2020 às 19:25
Trem na estrada de Ferro Vitória-Minas Crédito: Agência Vale/Divulgação
Após cinco dias de suspensão, o trem de passageiros da Estrada de Ferro Vitória-Minas voltou a circular nesta quinta-feira (30). A paralisação foi necessária em função das fortes chuvas que castigaram o Estado de Minas gerais. De acordo com a Vale, o serviço já foi retomado nos dois sentidos da ferrovia (BH-Vitória e Vitória-BH).
A empresa ainda informou que, por conta das chuvas recentes, o trajeto deve ser feito em velocidade reduzida para garantir a segurança das pessoas.
Por conta das chuvas, a manutenção dos túneis de Sabará e Marembá, ambos em Minas Gerais, também foi adiada. O procedimento marcado inicialmente para ocorrer entre os dias 27 de janeiro e 7 de fevereiro, agora será executado de 3 a 14 de fevereiro.? A previsão é que o trajeto seja totalmente regularizado no dia 15 de fevereiro.

VIAGENS CANCELADAS

Aos passageiros que já tinham bilhetes comprados para viagens que aconteceriam durante o período de suspensão, a Vale oferece duas opções. É possível pedir o reembolso da compra ou remarcar a passagem, sem custo adicional, no prazo de até 30 dias

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