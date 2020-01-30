Bolsonaro vai sobrevoar região de Minas Gerais atingida por chuvas

Jair Bolsonaro, presidente da República Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) viajará a Minas Gerais na tarde desta quinta-feira (30) para sobrevoar as regiões atingidas pelas chuvas que, segundo a prefeitura de Belo Horizonte, já provocam o maior desastre da cidade desde sua fundação.

Bolsonaro deve chegar à capital mineira no início da tarde. Depois de um sobrevoo, o presidente se reúne com autoridades locais. A agenda de reuniões ainda não foi divulgada.

A viagem ocorrerá um dia depois de o governo federal anunciar a liberação de R$ 7,7 milhões para a prefeitura de Belo Horizonte para ações de resposta aos estragos provocados pelas chuvas.

De acordo com a portaria do Ministério de Desenvolvimento Regional, publicada em edição extra do Diário Oficial da União desta quarta-feira (29), serão disponibilizados R$ 7.699.028,01.

O texto é assinado pelo secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério do Desenvolvimento Regional, Alexandre Lucas Alves.

"Considerando a natureza e o volume de ações a serem implementadas, o prazo de execução das obras e serviços é de 180 dias, a partir da publicação desta portaria no Diário Oficial da União (DOU)", diz o texto.

O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), classificou os danos causados pelas chuvas que atingem capital mineira desde a última sexta-feira (21) como o maior desastre da história da cidade desde a sua fundação em 1897.

Ele afirmou que vai pedir entre R$ 300 e R$ 400 milhões ao governo federal para as obras de recuperação da estrutura da cidade.

As chuvas na capital deixaram um saldo de 13 mortes, sobretudo nos bairros Engenho Nogueira e Vila Bernadete --no estado, até o começo da tarde desta quarta, foram 55.

A prefeitura já acolheu 300 pessoas e 233 foram encaminhadas para pousadas. De acordo com Kalil, a prioridade da prefeitura no momento é desobstruir as vias e fazer a rotina dos moradores retornar à normalidade: "Estamos limpando o estrago".