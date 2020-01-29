Chuvas no ES: veja quais rodovias estaduais ainda registram obstruções

Quedas de barreiras bloqueiam rodovias no Espírito Santo Crédito: Daniela Carla | TV Gazeta

Após grande volume de chuvas no Espírito Santo, rodovias estaduais que antes estavam obstruídas, agora começam a ser liberadas. Não há nenhum registro de interdição em rodovias federais. Entretanto, como mostra um novo boletim de informações divulgado nesta sexta-feira (31) pelo Departamento de Edificação e de Rodovias do Espírito Santo (DER), algumas partes de rodovias continuam sem liberação para passagem de veículos.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), desde sábado não há registro de rodovias federais interditadas. O último trecho a ser liberado foi no KM 168 da BR 262, próximo ao trevo de Iúna.

De acordo com o (DER), os trabalhos continuam de forma acelerada, inclusive à noite e simultaneamente em todos os trechos para liberar os acessos. Além disso, o órgão sinalizou todos os trechos, e mantém o alerta para o trânsito de veículos em rodovias estaduais.

RODOVIAS OBSTRUÍDAS

ES 379 (Irupi - Iúna)

Entroncamento com a ES 484, em Muniz Freire (Rodovia Rompida);



Entre Irupi e a BR 262;



Km 107,4, na ponte de acesso ao bairro de Aracuí, em Castelo (Entre o acesso à Cava Roxa e Uniaves);





OBRAS COM PARE/SIGA NA BR 101