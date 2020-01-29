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Interdições quase nulas

Chuvas no ES: veja quais rodovias estaduais ainda registram obstruções

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), desde sábado não há registro de interdição nas rodovias federais

Publicado em 29 de Janeiro de 2020 às 20:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jan 2020 às 20:51
Quedas de barreiras bloqueiam rodovias no Espírito Santo Crédito: Daniela Carla | TV Gazeta
Após grande volume de chuvas no Espírito Santo, rodovias estaduais que antes estavam obstruídas, agora começam a ser liberadas. Não há nenhum registro de interdição em rodovias federais. Entretanto, como mostra um novo boletim de informações divulgado nesta sexta-feira (31) pelo Departamento de Edificação e de Rodovias do Espírito Santo (DER), algumas partes de rodovias continuam sem liberação para passagem de veículos.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), desde sábado não há registro de rodovias federais interditadas. O último trecho a ser liberado foi no KM 168 da BR 262, próximo ao trevo de Iúna.
De acordo com o (DER), os trabalhos continuam de forma acelerada, inclusive à noite e simultaneamente em todos os trechos para liberar os acessos. Além disso, o órgão sinalizou todos os trechos, e mantém o alerta para o trânsito de veículos em rodovias estaduais.

RODOVIAS OBSTRUÍDAS

ES 379 (Irupi - Iúna)

  • Entroncamento com a ES 484, em Muniz Freire (Rodovia Rompida);
  • Entre Irupi e a BR 262;
  • Km 107,4, na ponte de acesso ao bairro de Aracuí, em Castelo (Entre o acesso à Cava Roxa e Uniaves);

OBRAS COM PARE/SIGA NA BR 101

De acordo com a Eco 101, concessionária que administra a rodovia federal no Espírito Santo, apenas dois pontos registram obras e Pare/Siga nesta sexta-feira (31). São eles: KM 313 em Vila Velha e KM 433 em Atílio Vivácqua.

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