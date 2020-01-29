Governo amplia prazo do Simples para cidades atingidas pelas chuvas no ES

O Simples é um regime diferenciado de tributação e é válido para empreendedores que tenham faturamento anual inferior a R$ 4,8 milhões. A alteração nos prazos de pagamento foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (29) e assinada pelo secretário-executivo do Comitê Gestor do Simples Nacional, Fernando Soriano Lousada. As novas datas de vencimento são as seguintes: