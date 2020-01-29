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Tributação

Governo amplia prazo do Simples para cidades atingidas pelas chuvas no ES

Por enquanto, a prorrogação vale apenas para os municípios de Alfredo Chaves, Iconha, Rio Novo do Sul e Vargem Alta

Publicado em 29 de Janeiro de 2020 às 11:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jan 2020 às 11:22
Moradores limpam ruas atingidas pelas chuvas em Alfredo Chaves Crédito: Kaique Dias
O governo federal prorrogou o prazo para a reinserção no Simples Nacional para os contribuintes que moram nos municípios do Espírito Santo mais atingidos pelas chuvas e alagamentos das últimas semanas. O cadastro seria finalizado no dia 31 de janeiro. Por enquanto, a prorrogação vale apenas para os municípios de Alfredo ChavesIconhaRio Novo do Sul Vargem Alta.
O Simples é um regime diferenciado de tributação e é válido para empreendedores que tenham faturamento anual inferior a R$ 4,8 milhões. A alteração nos prazos de pagamento foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (29) e assinada pelo secretário-executivo do Comitê Gestor do Simples Nacional, Fernando Soriano Lousada. As novas datas de vencimento são as seguintes:
  • Período de Apuração (PA) dezembro de 2019, vencido em 20 de janeiro, terá sua data de vencimento prorrogada para 31 de julho de 2020;
  • Período de Apuração (PA) janeiro de 2020, a vencer em 20 de fevereiro, terá sua data de vencimento prorrogada para 31 de agosto de 2020;
  • Período de Apuração (PA) fevereiro de 2020, a vencer em 20 de março, terá sua data de vencimento prorrogada para 30 de setembro de 2020.
A publicação consta ainda que a alteração nos prazos de vencimento não implicam direito à restituição de quantias que eventualmente já foram pagas pelos contribuintes.

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