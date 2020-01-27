Força-tarefa vai ajudar 500 empresários atingidos pelas chuvas no ES

Chuva deixou mortos e cenário de destruição no município de Iconha Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Uma força-tarefa do governo do Espírito Santo vai auxiliar, pelo menos, 500 empresários e microempresários dos municípios mais atingidos pelas chuvas das últimas semanas . Fazem parte do mutirão a Secretaria de Estado de Desenvolvimento (Sedes), o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), a Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), entre outros órgãos.

Iconha, Vargem Alta e A força-tarefa vai contar com escritórios e vans nos municípios de Alfredo Chaves Rio Novo do Sul - que são as quatro cidades que já decretaram situação de calamidade pública por conta das chuvas. O atendimento à população começa a ser feito na manhã desta terça-feira (28), às 9h. A força-tarefa para os atendimentos vai acontecer em escritórios fixos e nos veículos das secretarias.

De acordo com o superintendente do Sebrae no Espírito Santo, Pedro Rigo, cerca de 1.600 empresas estão cadastradas nos quatro municípios a serem atendidos. A nossa expectativa é atender em torno de 500 empresas, mas havendo a necessidade, poderemos atender um número maior de interessados, explica.

Segundo Rigo, o Sebrae está disponibilizando R$ 500 mil em consultorias gratuitas e especializadas para que os empreendedores consigam organizar novos planos de negócio, estratégias de recomposição de estoque e outras ações para que as pessoas consigam recomeçar suas empresas.

Outros R$ 500 mil serão destinados para que o mesmo trabalho seja feito nas regiões de Cachoeiro de Itapemirim, Castelo e Conceição do Castelo, que também foram atingidas por alagamentos, afirma o superintendente do Sebrae ES.

O secretário de Estado de Desenvolvimento, Marcos Kneip, destaca que o foco da Sedes é ajudar o comércio para reestabelecer a economia desses municípios. Entre as ações estão a prorrogação das obrigações do Simples Nacional e orientações sobre empréstimos sem juros - apenas com a correção da inflação.

ATENDIMENTO À POPULAÇÃO EM GERAL

A força-tarefa não será exclusiva para micro e pequenos empresários. Todos os moradores das cidades afetadas poderão comparecer aos postos de atendimento para emitir novos documentos, fazer o cadastro no CadÚnico e pegar informações de instituições como a Defensoria Pública e Junta Comercial.

Nos escritórios vão ser liberados os laudos que comprovam que a pessoa sofreu com as chuvas. Com esses laudos vai ser possível receber o Cartão Reconstrução e ter acesso aos serviços destinados para as vítimas, explicou Kneip.

O secretário reforçou que não precisa haver correria por parte dos moradores. Segundo ele, as instalações estão sendo montadas nesta segunda-feira (27) e ficarão disponíveis até que todos os interessados tenham sido atendidos.

AJUDA DO SEBRAE PARA PEGAR EMPRÉSTIMO

O superintendente do Sebrae no Espírito Santo informou que a entidade está negociando com bancos uma ajuda para que as instituições financeiras aceitem que o próprio Sebrae seja o avalista dos micro e pequenos empresários atingidos pelas chuvas. A ideia é que o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas possa garantir até 80% do valor do empréstimo.

Hoje quando as pessoas vão pegar um empréstimo elas precisam de garantias ou de um avalista. Como muitas pessoas perderam as garantias, nós nos propomos a ser os avalistas de até 80% do valor do empréstimo. Então, se um empreendedor precisa pegar R$ 50 mil emprestado, o Sebrae vai avalizar R$ 40 mil. Não resolve, mas já é uma ajuda importante, disse Pedro Rigo sobre a operação que ainda está sendo fechada.