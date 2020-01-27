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Leonel Ximenes

Iconha e Alfredo Chaves cancelam Carnaval por causa da tragédia

As duas prefeituras dizem que vão investir os recursos na recuperação das duas cidades afetadas pela enchente; Viana também não terá festas

Publicado em 27 de Janeiro de 2020 às 15:31

Públicado em 

27 jan 2020 às 15:31
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Iconha, a cidade mais atingida pela enchente que afetou o Sul do ES Crédito: Lucas Knupp
Iconha e Alfredo Chaves, duas das cidades mais atingidas pela tragédia das enchentes, resolveram cancelar o Carnaval. As prefeituras dizem que não há condições de promover a festa, diante do drama da população, e que vão utilizar os recursos financeiros na reconstrução das respectivas cidades.
"Não tem clima, não tem espaço e nem é hora, a hora é de reconstruir nosso município e ajudar como a gente pode, o povo que tá sofrendo tanto em nosso município. Quero dizer que estou junto com vocês, e agora, precisamos estar unido para reconstruir nossa cidade, nosso interior. Conto com a compreensão de todos”, afirmou o prefeito de Iconha,  João Paganini (PDT)
Em Alfredo Chaves a  justificativa para o cancelamento é a mesma. "Não dá para pensar em festa diante de uma situação tão devastadora como essa. Peço a compreensão de todos, mas a prioridade agora é nos unirmos para ajudar as famílias prejudicadas e trabalhar para reparar os danos dessa catástrofe a qual fomos atingidos”, disse o prefeito, Fernando  Lafayette (PSB).

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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