Iconha e Alfredo Chaves cancelam Carnaval por causa da tragédia

Iconha e Alfredo Chaves, duas das cidades mais atingidas pela tragédia das enchentes, resolveram cancelar o Carnaval. As prefeituras dizem que não há condições de promover a festa, diante do drama da população, e que vão utilizar os recursos financeiros na reconstrução das respectivas cidades.
"Não tem clima, não tem espaço e nem é hora, a hora é de reconstruir nosso município e ajudar como a gente pode, o povo que tá sofrendo tanto em nosso município. Quero dizer que estou junto com vocês, e agora, precisamos estar unido para reconstruir nossa cidade, nosso interior. Conto com a compreensão de todos”, afirmou o prefeito de Iconha
, João Paganini (PDT)
Em Alfredo Chaves
a justificativa para o cancelamento é a mesma. "Não dá para pensar em festa diante de uma situação tão devastadora como essa. Peço a compreensão de todos, mas a prioridade agora é nos unirmos para ajudar as famílias prejudicadas e trabalhar para reparar os danos dessa catástrofe a qual fomos atingidos”, disse o prefeito, Fernando Lafayette (PSB).
Outra cidade que anunciou que não vai promover festas no primeiro semestre é Viana. Os recursos, segundo a prefeitura, serão usados na atualização do Plano Municipal de Redução de Risco.