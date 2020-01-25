Cenário de tragédia, Sul do Espírito Santo tem desfile de políticos

Comunidade de Ilha de Santo Inácio, em Iconha, sofre com prejuízos das fortes chuvas Crédito: Fernando Madeira

Em publicações nas redes sociais, deputados federais e estaduais, por exemplo, aparecem às vezes com coletes cor de laranja, como os da Defesa Civil, em conversas com autoridades locais e relatando os problemas dos municípios. O quanto a participação dos políticos é um ato de legítima solidariedade e o quanto é para "aparecer", é um julgamento que fica por conta dos eleitores. 2020, aliás, é um ano de eleições municipais.

O contexto político da tragédia, no entanto, vai além de inocentes posts em páginas oficiais. A desinformação tem rolado solta em publicações de fonte desconhecida que se espalham, principalmente, via WhatsApp e com exploração política da situação. Há críticas, sem indícios ou provas, de que o governo do Estado teria recusado ajuda do governo federa e um vídeo em que um suposto morador de Iconha diz não ter conseguido receber doações por não ter CPF

O próprio ministro do Desenvolvimento Regional do governo Jair Bolsonaro, Gustavo Canuto, no entanto, disse que a pasta trabalha em parceria com o governo do Espírito Santo. E tanto o Estado quanto a prefeitura de Iconha dizem não exigir documentos das vítimas das chuvas. Uma reprodução de tela falsa de uma página de A Gazeta também foi utilizada para espalhar boatos

Voltando aos posts dos políticos  a maioria não reproduziu nenhuma desinformação, diga-se de passagem , há cenas curiosas e outras que retratam, por meio de vídeos, o cenário arrasador nas cidades atingidas pelas chuvas.

A reportagem mirou páginas no Facebook. Veja abaixo algumas publicações que encontramos (não quer dizer que somente estes políticos estiveram nas cidades afetadas e sim apenas políticos que postaram e cujos posts foram localizados pela reportagem):

EVAIR DE MELO (PP)

Em quatro dias, o deputado federal Evair de Melo (PP) fez cerca de 60 posts sobre os estragos provocados pela chuva nas cidades do Sul capixaba. E foi para esses locais. Lá, registrou imagens, contou o que viu e os contatos que manteve com outras autoridades, deixou-se fotografar comendo marmita e usando enxada. Ele tem origem no interior do Estado e é ligado à área da agricultura.

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO (PSL)

O deputado estadual Coronel Alexandre Quintino (PSL), que tem base no Sul do Estado, esteve em Alfredo Chaves e ressaltou que União, Estado e município trabalham juntos no esforço para recuperar a cidade.

DANILO BAHIENSE (PSL)

O deputado estadual Danilo Bahiense (PSL) esteve em Iconha e sugeriu à Polícia Civil a realização de um mutirão para emissão de carteiras de identidade.

IRINY LOPES (PT)

A deputada estadual Iriny Lopes (PT) também esteve na cidade, levou doações e manteve contato com lideranças locais e com o governo do Estado.

DOUTOR HÉRCULES (MDB)

O deputado estadual Hércules Silveira (MDB), que tem reduto eleitoral em Vila Velha, também esteve em Iconha e postou um vídeo:

EMILIO MAMERI (PSDB)

O deputado estadual Emilio Mameri (PSDB) esteve em Iconha e postou fotos ao lado do governador Renato Casagrande.

Deputado estadual Emilio Mameri junto com o governador Renato Casagrande em Iconha Crédito: Reprodução/Facebook

THEODORICO FERRAÇO (DEM)

Tradicional político do Sul do Estado, o deputado estadual Thedorico Ferraço (DEM) esteve em Vargem Alta.

HUDSON LEAL (REPUBLICANOS )

O também deputado estadual Hudson Leal (Republicanos), de Vila Velha, postou na nesta sexta que estava a caminho de Iconha.

AMUNES

Presidente da Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes), o prefeito de Viana, Gilson Daniel (Podemos) esteve em Iconha e postou um vídeo:

VEREADOR DE VITÓRIA