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Chuva no ES

Bom Jesus do Norte decreta situação de emergência, no Sul do ES

Município informou que famílias precisaram ser removidas para prédios públicos e casas de familiares por conta da inundação de diversas casas

Publicado em 24 de Janeiro de 2020 às 20:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2020 às 20:46
Centro de Bom Jesus do Norte Crédito: Divulgação/PMBJN
O município de Bom Jesus do Norte, extremo Sul do Estado, decretou situação de emergência na tarde desta sexta-feira (24). Segundo a prefeitura, choveu muito na região e aumentou o nível do rio Itabapoana em 4,2 metros acima da normalidade.
De acordo com a assessoria de comunicação do município, nas últimas 24 horas foram mais de 100 milímetros de chuvas no município, volume que acentuou os problemas, com agravantes em diversas ruas do bairro Silvana e parte baixa da Chácara do Macário, além do centro da cidade e zona rural. Várias famílias foram removidas.

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Bairro Silvana Crédito: Divulgação/PMBJN
Diante de tal situação, medidas emergenciais estão sendo tomadas, tais como socorro às famílias, com remoção para prédios públicos e casas de familiares, auxílio com água e alimentos, agasalhos, medicamentos entre outras ações. Todas as secretarias estão mobilizadas e prestando todo o suporte necessário nesse momento difícil, informou o município por meio de nota.
Três números de telefones foram disponibilizados para emergência em Bom Jesus do Norte:  (22) 99825-9757 (Coordenador de Defesa Civil), (22) 99717-4087 (suporte para remoção de famílias) e  (22) 99783-1238 (apoio).

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