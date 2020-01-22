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Chuva no ES

Nível do rio em Bom Jesus do Norte deixa município em alerta

Defesa Civil chama a atenção dos moradores das áreas ribeirinhas para o volume do Rio Itabapoana

Publicado em 21 de Janeiro de 2020 às 21:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jan 2020 às 21:25
Trecho do rio, na direção do bairro Silvana, seria o primeiro ponto a sofrer se houver transbordo Crédito: Divulgação
O município de Bom Jesus do Norte, no Sul do Estado, está em alerta. O nível do Rio Itabapoana, que corta a cidade, está 2,20 metros acima do nível normal. A Defesa Civil chama a atenção dos moradores das áreas ribeirinhas para o volume do rio, uma vez que há previsão de chuvas intensas no Estado.
Segundo o coordenador da Defesa Civil, Flávio Bernardes, o volume de chuvas em Bom Jesus do Norte já preocupa. O rio está bem cheio, mas hoje não há áreas alagadas. Se chover e o rio subir mais 40 centímetros já atinge e alaga a primeira rua. Estamos em alerta, pois a previsão é de chuva volumosa para os próximos dias, afirmou o coordenador.
O município vizinho de Bom Jesus do Itabapoana, no Estado do Rio de Janeiro, já apresentava pontos de alagamentos.
Flávio Bernardes pede que os moradores das áreas ribeirinhas fiquem atentos ao volume do rio. Ele disse ainda que a Defesa Civil está em estado de atenção e preparada para auxiliar as famílias. Dois números de emergência estão disponíveis: 199 ou (28) 3562-1967.

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