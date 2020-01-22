Nível do rio em Bom Jesus do Norte deixa município em alerta

Trecho do rio, na direção do bairro Silvana, seria o primeiro ponto a sofrer se houver transbordo

Segundo o coordenador da Defesa Civil, Flávio Bernardes, o volume de chuvas em Bom Jesus do Norte já preocupa. O rio está bem cheio, mas hoje não há áreas alagadas. Se chover e o rio subir mais 40 centímetros já atinge e alaga a primeira rua. Estamos em alerta, pois a previsão é de chuva volumosa para os próximos dias, afirmou o coordenador.