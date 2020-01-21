Governo vai contratar mais máquinas para reforçar limpeza no Sul do ES

Máquinas auxiliam na limpeza de Iconha após destruição causada pela água da chuva Crédito: Corpo de Bombeiros

O anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande nesta terça-feira (21). De acordo com ele, cada município receberá duas pás mecânicas, duas motos niveladoras, um equipamento para desobstruir bueiros, uma escavadeira hidráulica, além de caminhões.

"O trabalho de limpeza nas cidades continua. Já estamos operando nestes locais com equipamentos, mas vamos receber esse reforço de máquinas que deve estar contratado até no máximo quinta-feira" Renato Casagrande - Governador do Estado

Ainda não há estimativa de quanto o governo vai gastar com o maquinário. Segundo o secretário da Sedurb, Marcus Vicente, a contratação será feita por meio de horas e as máquinas distribuídas de acordo com a necessidade de cada cidade. Os equipamentos vão ser usados tanto na limpeza das cidades, quanto na de estradas vicinais, que ligam distritos.

"Estamos estimando em torno de 5 mil horas, mas ainda estou esperando resposta das empresas cotadas para a contratação. Todos os quatro municípios vão receber o maquinário, mas talvez em alguns lugares eu precise mandar mais caminhão e menos escavadeira hidráulica. Vamos liberar conforme a necessidade", explicou.

Hospital de Iconha fica destruído após as chuvas Crédito: Fernando Madeira

RECONSTRUÇÃO DE HOSPITAIS E ESCOLAS

"Montamos um posto de saúde no CRAS com ajuda de outros hospitais da região. Houve perda de muitos medicamentos, mas que estão sendo supridos pelo Ministério da Saúde. Isto não é um problema por enquanto" Renato Casagrande - Governador do Estado

"Nós temos recursos para fazer estas reconstruções, não dependemos do governo federal. A nossa prioridade é restabelecer estes serviços básicos, reconstruir casas, estradas e pontes", disse.

Ele também garantiu que as escolas dos municípios afetados estarão prontas para funcionar no início do ano letivo. "O secretário de Educação já esteve nestas cidades e verificou as escolas. Todas elas estarão prontas dia 3 de fevereiro. Estamos vendo no que podemos ajudar na rede municipal, como por exemplo no fornecimento de cadeiras", declarou.