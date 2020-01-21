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Após chuvas

Governo vai contratar mais máquinas para reforçar limpeza no Sul do ES

Maquinário deve chegar nos municípios na quinta-feira (23). Os equipamentos vão ser usados na limpeza de cidades e estradas que ligam distritos

Publicado em 21 de Janeiro de 2020 às 20:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jan 2020 às 20:35
Máquinas auxiliam na limpeza de Iconha após destruição causada pela água da chuva Crédito: Corpo de Bombeiros
O Governo do Espírito Santo anunciou que está contratando, por meio da Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), maquinário para auxiliar na limpeza das quatro cidades mais afetadas pela chuva no Sul do Estado: Vargem Alta, Iconha, Rio Novo do Sul e Alfredo Chaves. A previsão é que os equipamentos estejam disponíveis na quinta-feira (23). 
O anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande nesta terça-feira (21). De acordo com ele, cada município receberá duas pás mecânicas, duas motos niveladoras, um equipamento para desobstruir bueiros, uma escavadeira hidráulica, além de caminhões. 
"O trabalho de limpeza nas cidades continua. Já estamos operando nestes locais com equipamentos, mas vamos receber esse reforço de máquinas que deve estar contratado até no máximo quinta-feira"
Renato Casagrande - Governador do Estado
Ainda não há estimativa de quanto o governo vai gastar com o maquinário. Segundo o secretário da Sedurb, Marcus Vicente, a contratação será feita por meio de horas e as máquinas distribuídas de acordo com a necessidade de cada cidade. Os equipamentos vão ser usados tanto na limpeza das cidades, quanto na de estradas vicinais, que ligam distritos.
"Estamos estimando em torno de 5 mil horas, mas ainda estou esperando resposta das empresas cotadas para a contratação. Todos os quatro municípios vão receber o maquinário, mas talvez em alguns lugares eu precise mandar mais caminhão e menos escavadeira hidráulica. Vamos liberar conforme a necessidade", explicou.
Hospital de Iconha fica destruído após as chuvas Crédito: Fernando Madeira

RECONSTRUÇÃO DE HOSPITAIS E ESCOLAS

As chuvas que atingiram o sul do Estado comprometeram muitas estruturas que forneciam serviços básicos à população. Em Iconha, por exemplo, o hospital ficou completamente destruído, sem possibilidade de atendimento. Para isso, foi  montado um posto de saúde, que segundo o governador Renato Casagrande, tem dado conta de atender a cidade.
"Montamos um posto de saúde no CRAS com ajuda de outros hospitais da região. Houve perda de muitos medicamentos, mas que estão sendo supridos pelo Ministério da Saúde. Isto não é um problema por enquanto"
Renato Casagrande - Governador do Estado
Apesar de não haver previsão para o hospital reabrir, Casagrande ressaltou que a reconstrução não depende de recursos federais, o que agiliza o processo. 
"Nós temos recursos para fazer estas reconstruções, não dependemos do governo federal. A nossa prioridade é restabelecer estes serviços básicos, reconstruir casas, estradas e pontes", disse.

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Ele também garantiu que as escolas dos municípios afetados estarão prontas para funcionar no início do ano letivo. "O secretário de Educação já esteve nestas cidades e verificou as escolas. Todas elas estarão prontas dia 3 de fevereiro. Estamos vendo no que podemos ajudar na rede municipal, como por exemplo no fornecimento de cadeiras", declarou.
Governo vai contratar mais máquinas para reforçar limpeza no Sul do ES

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