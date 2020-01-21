Enchente em Iconha. Água baixou e cidade ficou cheia de lama Crédito: Foto do leitor/Lucas Knupp

Your browser does not support the audio element. Sobe para sete o número de mortes por causa da chuva no Sul do ES

O número de pessoas desabrigadas ou desalojadas por causa da chuva em municípios da região Sul, no último fim de semana, subiu para 2.290.

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O número de mortes confirmadas também aumentou, agora são sete vítimas, conforme informou Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil. Quatro óbitos foram registrados em Iconha e três em Alfredo Chaves.

De acordo com o boletim divulgado às 11h15 desta terça-feira (21), 2.204 moradores de Iconha, Alfredo Chaves, Vargem Alta e Rio Novo do Sul estão desalojados (na casa de parentes/amigos) e 78 estão desabrigados (em abrigos públicos).

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