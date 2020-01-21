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Boletim da Defesa Civil

Sobe para sete o número de mortes por causa da chuva no Sul do ES

A quantidade de pessoas fora de casa também subiu: 2.290. Os dados foram divulgados na manhã desta terça-feira (21) pela Coordenadoria Estadual da Defesa Civil

Publicado em 21 de Janeiro de 2020 às 13:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jan 2020 às 13:04
Enchente em Iconha. Água baixou e cidade ficou cheia de lama Crédito: Foto do leitor/Lucas Knupp
Sobe para sete o número de mortes por causa da chuva no Sul do ES
O número de pessoas desabrigadas ou desalojadas por causa da chuva em municípios da região Sul, no último fim de semana, subiu para 2.290. 

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O número de mortes confirmadas também aumentou, agora são sete vítimas, conforme informou Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil. Quatro óbitos foram registrados em Iconha e três em Alfredo Chaves.
De acordo com o boletim divulgado às 11h15 desta terça-feira (21), 2.204 moradores de Iconha, Alfredo Chaves, Vargem Alta e Rio Novo do Sul estão desalojados (na casa de parentes/amigos) e 78 estão desabrigados (em abrigos públicos). 

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Por conta da falta de energia, queda de ponte e acessos, muitas localidades do interior encontram-se inacessíveis, o que dificulta o atendimento às comunidades afetadas pelo temporal.

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