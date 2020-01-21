Sobe para sete o número de mortes por causa da chuva no Sul do ES
O número de pessoas desabrigadas ou desalojadas por causa da chuva em municípios da região Sul, no último fim de semana, subiu para 2.290.
O número de mortes confirmadas também aumentou, agora são sete vítimas, conforme informou Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil. Quatro óbitos foram registrados em Iconha e três em Alfredo Chaves.
De acordo com o boletim divulgado às 11h15 desta terça-feira (21), 2.204 moradores de Iconha, Alfredo Chaves, Vargem Alta e Rio Novo do Sul estão desalojados (na casa de parentes/amigos) e 78 estão desabrigados (em abrigos públicos).
Por conta da falta de energia, queda de ponte e acessos, muitas localidades do interior encontram-se inacessíveis, o que dificulta o atendimento às comunidades afetadas pelo temporal.