Veja quem são as vítimas das chuvas no Sul do ES até o momento

Seis pessoas perderam a vida em decorrência do temporal que castigou a região Sul do Estado no último final de semana Crédito: Montagem/ A Gazeta

A Gazeta fez um levantamento das pessoas que já foram identificadas (veja os nomes e fotos abaixo). Até o momento, sete pessoas perderam a vida em decorrência das chuvas do último final de semana que atingiram principalmente as cidades de Iconha, Vargem Alta e Alfredo Chaves, na região Sul do Espírito Santo. Bombeiros ainda trabalham para encontrar pessoas desaparecidas em Iconha . A reportagem defez um levantamento das pessoas que já foram identificadas

Por conta da falta de energia, queda de ponte e acessos, muitas localidades do interior encontram-se inacessíveis, o que dificulta na localização dessas pessoas. Os três municípios do Sul do Estado e ainda Rio Novo do Sul contabilizam ainda 2.290 pessoas fora de casa segundo o último boletim divulgado pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil divulgado na manhã desta terça-feira (21).

Desde que o temporal castigou essa região, o temor por vítimas cresceu nas três cidades. Com os trabalhos de busca intensificado após a chuva cessar, as primeiras pessoas que estavam desaparecidas foram encontradas.

ICONHA

O município mais castigado até o momento contabiliza quatro mortes, uma delas era Alex Hantequeste Sofiate . Embora morador de Rio Novo do Sul, município vizinho, ele se encontrava no distrito de Bom Destino no momento do temporal. Outra pessoa dessa localidade também perdeu a vida.

Morador de Rio Novo do Sul, Alex Hantequeste Sofiate estava em Iconha no momento do temporal e acabou morrendo Crédito: Arquivo Pessoal

A cidade que faz limite com o Rio de Janeiro ainda contabiliza a morte de uma mulher moradora da localidade de Campinho, após uma barreira descer e atingir a casa que ela morava. Uma quarta vítima, que ainda não teve o nome divulgado, foi anunciada na manhã desta terça-feira no último boletim da Defesa Civil.

ALFREDO CHAVES

Já em Alfredo Chaves, a notícia da morte do casal Antonia Belarnino e Osvaldo Barbosa chocou a comunidade de Cachoeirinha, no interior da cidade. A casa onde moravam foi abaixo após um deslizamento de terra. A tragédia só não foi maior porque o neto que morava com eles conseguiu sobreviver.

O casal de idosos Antonia Belarmino e Osvaldo Barbosa morreu soterrado em Alfredo Chaves Crédito: Arquivo pessoal

A outra vítima identificada no município era Alaércio Tavares, que morreu soterrado na localidade de Recreio, no interior. O corpo dele foi encontrado no sábado por moradores.