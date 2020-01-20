Iconha vai passar pelo menos um mês sem serviços no comércio

Enchente em Iconha Crédito: Foto do leitor/Lucas Knupp

A força da chuva que atingiu o Sul do Espírito Santo passou por Iconha e deixou um rastro de destruição na região . Moradores do município estão desde a noite da última sexta-feira (17) sem serviços essenciais como banco, supermercados, mercearias e farmácias. Somente uma padaria funciona na cidade, além dos postos de doação e a Paróquia Santo Antônio de Pádua, em que voluntários trabalham diariamente para que os desabrigados recebam café da manhã, almoço e janta.

O âncora da Rádio CBN Vitória (92,5 FM) , Fábio Botacin, entrevistou Wanderson Wernek Nicolini nesta segunda-feira (20). Wanderson é presidente da Associação Comercial e Industrial de Iconha e alegou que os moradores vão passar pelo menos um mês sem qualquer tipo de comércio  e que agora é hora de limpar a lama que ficou e tentar recomeçar a vida.

"Para tudo voltar a ser como era antes, serão anos de recuperação. Para começar a ter farmácia, bancos, supermercados, serão pelo menos uns 30 dias. Quem precisa buscar algum tipo de ajuda ou serviço, ainda não tem absolutamente nada funcionando, só uma padaria. Todos os pontos que vendem qualquer tipo de alimentação estão fechados", afirmou.

Wanderson explica que ainda não é possível mensurar o tamanho da destruição em Iconha, que toda a população está sem internet e sem telefone. Ele afirma que cozinhas comunitárias estão preparando alimentos e distribuindo marmitex para a população. O presidente da associação foi uma das vítimas da forte chuva.

"Eu estava na minha loja de roupas quando recebi um alerta de chuva. Falaram em grupos que tinha dado uma tromba d'água. A água foi subindo rápido, não deu tempo de mais nada. Larguei a loja e fui me salvar. A lama veio igual um tsunami , muita água, muito rápido. Uma coisa fora do comum", detalhou o presidente da associação.

Enchente em Iconha. Água baixou e cidade ficou cheia de lama Crédito: Foto do leitor/Lucas Knupp

De acordo com Wanderson, 90% das lojas térreas de Iconha tinham vitrine de vidro. "O peso da água foi estourando as vitrines e levando tudo. A Rua Muniz Freire teve mais de 3 metros de água. As lojas estavam literalmente debaixo d'água, completamente cobertas", explicou.

MUNICÍPIO PRECISA DE VOLUNTÁRIOS

Wanderson afirma que há um trabalho grande a ser feito pelos moradores e comerciantes de Iconha e que, agora, o que precisam é de ajuda humana.

"Temos muitas doações, a população está envolvida. Está faltando voluntário para ficar nos postos de doação, para distribuir os alimentos também. Sábado e domingo tivemos muita ajuda, mas hoje as pessoas voltaram a trabalhar e a gente perde" Wanderson Wernek Nicolini - Presidente da Associação Comercial e Industrial de Iconha

O QUE DOAR?

Também falou com a Rádio CBN Vitória nesta segunda-feira (20) Vinícius Figueira, publicitário e colaborador da Pastoral da Comunicação de Iconha. Ele disse que a população já recebeu muitas roupas e que, no momento, carece de doação de alimentos, material de higiene pessoal e principalmente de limpeza.

"Os moradores estão na fase de limpar suas casas para ver se criam condições de voltar para os seus lares. Também temos uma conta bancária para quem não puder doar os alimentos, material de limpeza e higiene pessoal. A solidariedade é a única coisa para gente reconstruir esse cenário que nos causa tristeza", completou.

Banco: Banestes

Banestes Agência: 149

149 Conta poupança: 2 219610-9

2 219610-9 CNPJ da Igreja: 270719500016-40