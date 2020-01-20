Chuva deixa mortos e município de Iconha fica destruído Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Your browser does not support the audio element. Tsunami de água doce, diz porta-voz dos Bombeiros sobre chuva no Sul do ES

A força da chuva que atingiu o Sul do Espírito Santo surpreendeu até mesmo as autoridades do Estado. Portal-voz do Corpo de Bombeiros, o tenente-coronel Carlos Wagner Borges classificou o temporal como "um tsunami de água doce".

O último balanço da Defesa Civil Estadual, divulgado na manhã desta segunda-feira (20), indica que subiu para 426 o número de pessoas fora de casa, entre desalojados e desabrigados, por causa da tempestade. "É como se fosse um tsunami de água doce. É o que aconteceu e veio fazendo uma varredura nas áreas rural e urbana", comentou o tenente-coronel Carlos Wagner em entrevista à TV Gazeta, explicando que choveu muito em Vargem Alta, onde nasce o Rio Iconha.

"E aconteceu toda aquela enxurrada, pegando pessoas andando nas ruas, carros. Teve caminhão arrastado para áreas de alagamento. Foi uma situação de bastante pânico", complementou.

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