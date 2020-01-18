'Iconha acabou', desabafa prefeito de cidade do ES destruída pela chuva

O prefeito de Iconha, João Paganini, conversou com a reportagem de A Gazeta sobre o cenário de destruição do município após o temporal que atingiu o Sul do Espírito Santo entre a noite de sexta-feira (17) e a madrugada deste sábado (18).
A prefeitura ainda não conseguiu calcular os prejuízos da cidade, mas se sabe que o comércio do município ficou praticamente destruído. Paganini vai decretar estado de calamidade pública, o que pode ajudar o município a conseguir recursos com os governos estadual e federal de forma mais rápida.
"Iconha acabou. Tenho 54 anos que moro aqui e nunca tinha visto um cenário triste desses. Vamos precisar da ajuda do governador e do presidente para reconstruir a cidade", relatou o prefeito, que destacou a ajuda que o município vem recebendo. "Chega caminhão-pipa um atrás do outro".
MORTES
Em Iconha, três mortes foram registradas. Um homem foi encontrado morto no quintal de uma casa na comunidade de Bom Destino, em Iconha, na madrugada deste sábado (18). A suspeita é de que ele tenha morrido afogado devido aos alagamentos no município. Outra pessoa também morreu ao ser levada pela enxurrada. Na noite de domingo, foi encontrado o corpo de uma das vítimas. Alex Hantequeste Sofiate estava na localidade de Bom Destino, uma das mais afetadas no município. O corpo dele foi encontrado por populares no Rio Iconha.
Várias comunidades do município estão isoladas por causa de alagamentos e pela lama nas ruas. Nem o hospital Danilo Monteiro Castro escapou da tragédia. Segundo a Defesa Civil, a água atingiu até o segundo pavimento do hospital.