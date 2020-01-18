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Chuva no ES

'Iconha acabou', desabafa prefeito de cidade do ES destruída pela chuva

O prefeito João Paganini  vai decretar estado de calamidade pública, o que pode ajudar o município a conseguir recursos com os governos estadual e federal de forma mais rápida

Publicado em 18 de Janeiro de 2020 às 14:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jan 2020 às 14:23
Chuva deixa mortos e município de Iconha fica destruído Crédito: Reprodução / TV Gazeta
O prefeito de Iconha, João Paganini, conversou com a reportagem de A Gazeta sobre o cenário de destruição do município após o temporal que atingiu o Sul do Espírito Santo entre a noite de sexta-feira (17) e a madrugada deste sábado (18).
A prefeitura ainda não conseguiu calcular os prejuízos da cidade, mas se sabe que o comércio do município ficou praticamente destruído. Paganini vai decretar estado de calamidade pública, o que pode ajudar o município a conseguir recursos com os governos estadual e federal de forma mais rápida.
"Iconha acabou. Tenho 54 anos que moro aqui e nunca tinha visto um cenário triste desses. Vamos precisar da ajuda do governador e do presidente para reconstruir a cidade", relatou o prefeito, que destacou a ajuda que o município vem recebendo. "Chega caminhão-pipa um atrás do outro".

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MORTES

Em Iconha, três mortes foram registradas. Um homem foi encontrado morto no quintal de uma casa na comunidade de Bom Destino, em Iconha, na madrugada deste sábado (18). A suspeita é de que ele tenha morrido afogado devido aos alagamentos no município. Outra pessoa também morreu ao ser levada pela enxurrada. Na noite de domingo, foi encontrado  o corpo de uma das vítimas. Alex Hantequeste Sofiate estava na localidade de Bom Destino, uma das mais afetadas no município. O corpo dele foi encontrado por populares no Rio Iconha. 
Várias comunidades do município estão isoladas por causa de alagamentos e pela lama nas ruas. Nem o hospital Danilo Monteiro Castro escapou da tragédia. Segundo a Defesa Civil, a água atingiu até o segundo pavimento do hospital.

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