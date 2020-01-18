ES tem alertas de desabamentos e alagamentos em 13 cidades. Veja quais são

Treze cidades do Espírito Santo estão em situação de alerta de desabamentos e alagamentos por conta das chuvas que caíram desde a noite de sexta-feira (17). Os avisos foram emitidos pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) por causa dos riscos de alagamento e deslizamento. São 17 alertas - sendo que 4 cidades têm dois alertas vigentes.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, as situações mais críticas são em Iconha e Alfredo Chaves - municípios em que foram registrados 5 mortes (três em Alfredo Chaves e duas em Iconha).
Em Alfredo Chaves, choveu em cerca de duas horas mais do que o esperado para o mês inteiro. Já em Iconha os estragos foram causados por uma enxurrada, já que choveu muito na cabeceira do rio que corta o município.