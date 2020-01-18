Prefeitura de Iconha: 'Comércio foi praticamente destruído na cidade'

Supermercado foi invadido pela água em Iconha. Comércio ficou bastante destruído na cidade Crédito: Internauta

O comércio em Iconha, no Sul do Espírito Santo, foi bastante afetado pelos temporais que atingiram a cidade entre a noite de sexta-feira (17) e a madrugada deste sábado (18). Lojas, bares, restaurantes e até agências bancárias ficaram destruídos no município, segundo fotos e vídeos que foram recebidas por A Gazeta. "100% do comércio praticamente perdido", lamenta o chefe de Gabinete da Prefeitura de Iconha, Leandro Mezadre.

O governador Renato Casagrande (PSB) está a caminho de Iconha, conforme foi anunciado em seu perfil no Twitter. "Indo a Iconha junto com a Defesa Civil Estadual para levar o apoio do governo do estado as pessoas que foram atingidas pelas chuvas e também ajudar o município na coordenação dos trabalhos de assistência e posterior reconstrução da cidade", relatou o governador.

Indo a Iconha junto com a Defesa Civil Estadual para levar o apoio do governo do estado as pessoas que foram atingidas pelas chuvas e também ajudar o município na coordenação dos trabalhos de assistência e posterior reconstrução da cidade. #chuvasnoes #defesacivil — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) January 18, 2020

RIO INVADIU ATÉ SEGUNDO ANDAR DE CASA

A professora Moniqui Bayerl, que vive em Vitória e tem pais que moram no Centro de Iconha, relatou que a água chegou a invadir o segundo andar da residência da família.

"Meus pais tiveram que ir para o terraço da casa. Não consegui contato com eles depois porque a energia da cidade acabou e o celular deles descarregou. Mas é um cenário muito triste. O comércio de Iconha foi devastado", conta a professora.

Chuvas causam destruição em Iconha Crédito: Internauta

ORIENTAÇÕES

A Defesa Civil Municipal pede a todas as famílias em área de risco que busque lugares seguros e, em qualquer emergência, acione os responsáveis de plantão para socorro. A Prefeitura de Iconha informou que a equipe se encontra em alerta e em monitoramento contínuo. Quaisquer dúvida, ou emergência, favor acionar diretamente a Defesa Civil Municipal através do número: (28) 99921-4323.