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Chuva no ES

Prefeitura de Iconha: 'Comércio foi praticamente destruído na cidade'

O rio Iconha, que subiu mais de quatro metros, já abaixou, mas comunidades ainda seguem isoladas. Uma das partes mais atingidas foi o Centro, onde fica concentrado o comércio da cidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jan 2020 às 09:53

Publicado em 18 de Janeiro de 2020 às 09:53

Supermercado foi invadido pela água em Iconha. Comércio ficou bastante destruído na cidade Crédito: Internauta
O comércio em Iconha, no Sul do Espírito Santo, foi bastante afetado pelos temporais que atingiram a cidade entre a noite de sexta-feira (17) e a madrugada deste sábado (18). Lojas, bares, restaurantes e até agências bancárias ficaram destruídos no município, segundo fotos e vídeos que foram recebidas por A Gazeta. "100% do comércio praticamente perdido", lamenta o chefe de Gabinete da Prefeitura de Iconha, Leandro Mezadre.
O rio Iconha, que subiu mais quatro metros, já abaixou, mas comunidades ainda seguem isoladas. Uma das partes mais atingidas foi o Centro da cidade, onde fica concentrado o comércio da cidade. Pelo menos duas mortes foram registradas no município.
O governador Renato Casagrande (PSB) está a caminho de Iconha, conforme foi anunciado em seu perfil no Twitter.  "Indo a Iconha junto com a Defesa Civil Estadual para levar o apoio do governo do estado as pessoas que foram atingidas pelas chuvas e também ajudar o município na coordenação dos trabalhos de assistência e posterior reconstrução da cidade", relatou o governador.

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RIO INVADIU ATÉ SEGUNDO ANDAR DE CASA

A professora Moniqui Bayerl, que vive em Vitória e tem pais que moram no Centro de Iconha, relatou que a água chegou a invadir o segundo andar da residência da família.
"Meus pais tiveram que ir para o terraço da casa. Não consegui contato com eles depois porque a energia da cidade acabou e o celular deles descarregou. Mas é um cenário muito triste. O comércio de Iconha foi devastado", conta a professora.
Chuvas causam destruição em Iconha Crédito: Internauta

ORIENTAÇÕES

A Defesa Civil Municipal pede a todas as famílias em área de risco que busque lugares seguros e, em qualquer emergência, acione os responsáveis de plantão para socorro. A Prefeitura de Iconha informou que a equipe se encontra em alerta e em monitoramento contínuo. Quaisquer dúvida, ou emergência, favor acionar diretamente a Defesa Civil Municipal através do número: (28) 99921-4323.

Fotos mostram destruição em Iconha após as chuvas

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