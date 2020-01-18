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Chuva no ES

Casal de idosos morre após deslizamento em Alfredo Chaves

Um neto do casal também estava na casa que desabou. Ele foi resgatado por vizinhos e levado com vida para um hospital de Vitória

Publicado em 18 de Janeiro de 2020 às 09:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jan 2020 às 09:43
Bombeiros fazem buscas em local onde casal de idosos foi soterrado Crédito: Internauta
Um casal de idosos morreu em Alfredo Chaves após as chuvas que atingiram a cidade na noite de sexta-feira (17). Eles moravam no bairro Cachoeirinha e a casa onde estavam foi atingida por um deslizamento. As vítimas foram identificadas como Antônia Belarmino e Osvaldo Barbosa, as idades ainda não foram informadas.
O neto do casal, Luan da Silva Barbosa, 30, também estava na casa no momento do deslizamento. Pelo que me passaram o neto foi resgatado com vida pelos próprios vizinhos. Ele estava machucado e foi levado para um hospital em Vitória, contou o coordenador municipal da Defesa Civil de Alfredo Chaves, Aldinei Cardoso da Silva.
Luan estava no Hospital de Urgência e Emergência, em Vitória, e recebeu alta na tarde deste sábado (18).

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Chuva forte alaga ruas de Alfredo Chaves

Ainda segundo o coordenador municipal da Defesa Civil, todo o município foi atingido por fortes chuvas. De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), o acumulado de chuva no município já chegou a 249 milímetros.
Aqui, só o Centro mesmo ficou sem alagamento. Os outros bairros, todos eles, ainda estão alagados. No interior eu ainda não tive contato com ninguém, nem acesso, disse Aldinei, dizendo que ainda podem haver famílias desabrigadas ou desalojadas.

Chuvas deixam rastro de destruição em Alfredo Chaves

A principal ponte da cidade desabou e moradores relatam que a situação está muito complicada. "A entrada da cidade pela rodovia está interditada para carros pequenos. As pessoas estão começando a limpar as coisas, mas também não tem água, então estão evitando usar a água da caixa para ter reserva. Muitas delas ainda se sentem ilhadas, conta o morador Marcio Cetto. "O ponto de atendimento de onde trabalho estava com água na cintura ontem (sexta). Hoje (sábado) a água já acabou. O interior de Alfredo Chaves está sem acesso", completa a moradora Ana Carolina.

PERDAS NA AGRICULTURA

Na localidade de São Bento de Urânia, ainda Alfredo Chaves, a chuva acabou com plantações. O pluviômetro - aparelho utilizado para medir a quantidade de chuva - ficou totalmente cheio na propriedade de um agricultor que cultivava inhame.
Chuva extrapola limite de pluviômetro - aparelho utilizado para medir a quantidade de água Crédito: Internauta
Plantação de inhame ficou debaixo d'água em Alfredo Chaves Crédito: Internauta

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