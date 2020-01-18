Casal de idosos morre após deslizamento em Alfredo Chaves

Um casal de idosos morreu em Alfredo Chaves após as chuvas que atingiram a cidade na noite de sexta-feira (17). Eles moravam no bairro Cachoeirinha e a casa onde estavam foi atingida por um deslizamento. As vítimas foram identificadas como Antônia Belarmino e Osvaldo Barbosa, as idades ainda não foram informadas.
O neto do casal, Luan da Silva Barbosa, 30, também estava na casa no momento do deslizamento. Pelo que me passaram o neto foi resgatado com vida pelos próprios vizinhos. Ele estava machucado e foi levado para um hospital em Vitória, contou o coordenador municipal da Defesa Civil de Alfredo Chaves, Aldinei Cardoso da Silva.
Luan estava no Hospital de Urgência e Emergência, em Vitória, e recebeu alta na tarde deste sábado (18).
Ainda segundo o coordenador municipal da Defesa Civil, todo o município foi atingido por fortes chuvas. De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), o acumulado de chuva no município já chegou a 249 milímetros.
Aqui, só o Centro mesmo ficou sem alagamento. Os outros bairros, todos eles, ainda estão alagados. No interior eu ainda não tive contato com ninguém, nem acesso, disse Aldinei, dizendo que ainda podem haver famílias desabrigadas ou desalojadas.
Chuvas deixam rastro de destruição em Alfredo Chaves
A principal ponte da cidade desabou e moradores relatam que a situação está muito complicada. "A entrada da cidade pela rodovia está interditada para carros pequenos. As pessoas estão começando a limpar as coisas, mas também não tem água, então estão evitando usar a água da caixa para ter reserva. Muitas delas ainda se sentem ilhadas, conta o morador Marcio Cetto. "O ponto de atendimento de onde trabalho estava com água na cintura ontem (sexta). Hoje (sábado) a água já acabou. O interior de Alfredo Chaves está sem acesso", completa a moradora Ana Carolina.
PERDAS NA AGRICULTURA
Na localidade de São Bento de Urânia, ainda Alfredo Chaves, a chuva acabou com plantações. O pluviômetro - aparelho utilizado para medir a quantidade de chuva - ficou totalmente cheio na propriedade de um agricultor que cultivava inhame.