Chuva forte alaga ruas de Alfredo Chaves

Uma chuva forte atingiu o município de Alfredo Chaves já no início da noite desta sexta-feira (17), no Sul do Espírito Santo. Internautas de A Gazeta registraram imagens de ruas debaixo d'água. Veja abaixo. Moradores de Alfredo Chaves relataram muita preocupação porque o nível da água estava subindo muito rápido.
A chuva no Sul também provocou a queda de barreiras, o que resultou na interdição de um trecho da BR 101 em Atílio Vivácqua.
TEMPO NO FDS
Conforme apurou a reportagem de A Gazeta nesta sexta-feira (17), o tempo deve mudar, a temperatura pode cair e o fim de semana pode ter chuva no Espírito Santo.
A chegada de uma frente fria traz nebulosidade ao Estado, diminuindo a sensação de "calorão" e trazendo a possibilidade de chuva no período da noite na Grande Vitória. No Sul do Estado, há mais risco de chuva para o dia.