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Chuva forte alaga ruas de Alfredo Chaves

Internautas de A Gazeta registraram imagens de Alfredo Chaves, no Sul do Estado, debaixo d'água; veja o vídeo

Publicado em 17 de Janeiro de 2020 às 22:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jan 2020 às 22:57
Chuva forte alaga ruas de Alfredo Chaves, no Sul do ES Crédito: Internauta | A Gazeta
Uma chuva forte atingiu o município de Alfredo Chaves já no início da noite desta sexta-feira (17), no Sul do Espírito Santo. Internautas de A Gazeta registraram imagens de ruas debaixo d'água. Veja abaixo. Moradores de Alfredo Chaves relataram muita preocupação porque o nível da água estava subindo muito rápido.
A chuva no Sul também provocou a queda de barreiras, o que resultou na interdição de um trecho da BR 101 em Atílio Vivácqua

TEMPO NO FDS

Conforme apurou a reportagem de A Gazeta nesta sexta-feira (17), o tempo deve mudar, a temperatura pode cair e o fim de semana pode ter chuva no Espírito Santo.

Veja Também

Chuva provoca queda de barreiras e fecha BR 101 em Atílio Vivácqua

A chegada de uma frente fria traz nebulosidade ao Estado, diminuindo a sensação de "calorão" e trazendo a possibilidade de chuva no período da noite na Grande Vitória. No Sul do Estado, há mais risco de chuva para o dia.
Tempo nublado volta a aparecer em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

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