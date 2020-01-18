Chuva forte alaga ruas de Alfredo Chaves

Uma chuva forte atingiu o município de Alfredo Chaves já no início da noite desta sexta-feira (17), no Sul do Espírito Santo. Internautas de A Gazeta registraram imagens de ruas debaixo d'água. Veja abaixo . Moradores de Alfredo Chaves relataram muita preocupação porque o nível da água estava subindo muito rápido.

A chegada de uma frente fria traz nebulosidade ao Estado, diminuindo a sensação de "calorão" e trazendo a possibilidade de chuva no período da noite na Grande Vitória. No Sul do Estado, há mais risco de chuva para o dia.