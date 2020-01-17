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Previsão meteorológica

Tempo muda, temperatura cai e fim de semana pode ter chuva no ES

A chegada de uma frente fria trouxe nebulosidade ao Espírito Santo nesta sexta-feira (17), diminuindo a sensação de 'calorão' e trazendo ainda possibilidade de chuva no período da noite na Grande Vitória. No Sul do Estado, há mais risco de chuva para o dia

Publicado em 17 de Janeiro de 2020 às 10:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jan 2020 às 10:58
Sexta-feira amanheceu com o tempo mas fechado nesta sexta-feira (17) em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Tempo muda, temperatura cai e fim de semana pode ter chuva no ES
Na quinta-feira (16) deu praia em praticamente todo o litoral capixaba, mas para quem espera encontrar tempo aberto nesta sexta-feira (17) a notícia não é das mais animadoras. O céu amanheceu com bastante nebulosidade e temperaturas mais baixas, um cenário que não combina muito com a estação.
Pela manhã este deverá ser o panorama na capital capixaba e também nos demais municípios da Grande Vitória. À tarde, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), as temperaturas sobem e podem chegar a 32 °C em Vitória, porém já com possibilidade de chuvas especialmente no fim do período vespertino.

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A noite desta sexta-feira tem 80% de probabilidade de chuva, mas esta não deve ocorrer em volume significativo e com muita força, não ultrapassando os 10 milímetros. Há, inclusive, possibilidade de raios no período noturno.
No Sul do Estado pode chover até 50 milímetros ao longo do dia. Esta é a expectativa do Instituto Climatempo para a cidade de Cachoeiro de Itapemirim.

FIM DE SEMANA

A mudança no clima tem explicação. De acordo com as previsões do Inpe e também do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a chegada de uma fria atenuou o calorão nesta sexta e terá reflexo no final de semana do capixaba. Para este sábado (18), o panorama de nebulosidade se mantém, com temperaturas máximas acima de 30° C.
Ainda assim, o dia de sol entre nuvens em todo o Espírito Santo. Aumento de nuvens e previsão de pancadas de chuva, a partir da tarde, na região Sul, exceto no litoral, e oeste Serrano. Chove rápido entre a tarde e a noite, na região Noroeste, especialmente na divisa com Minas Gerais. Nas demais regiões, não deve chover.
Já no domingo (19), a possibilidade de chuva aumenta. As regiões Noroeste, parte da Serrana e Norte tem mais probabilidade de pancadas ao longo do dia, incluindo a faixa litorânia. Na Grande Vitória e no Sul, o tempo fica nublado, porém são remotas as chances de chuva de acordo com o Incaper.
A sensação de abafado será perceptível como ocorrido no período da tarde da última quinta-feira (16). Mesmo com nebulosidade, os termômetros podem atingir até 37 °C em Cachoeiro de Itapemirim, na Região Sul. Já na Grande Vitória a máxima não passa dos 32 °C.

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