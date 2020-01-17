Sexta-feira amanheceu com o tempo mas fechado nesta sexta-feira (17) em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Your browser does not support the audio element. Tempo muda, temperatura cai e fim de semana pode ter chuva no ES

Na quinta-feira (16) deu praia em praticamente todo o litoral capixaba , mas para quem espera encontrar tempo aberto nesta sexta-feira (17) a notícia não é das mais animadoras. O céu amanheceu com bastante nebulosidade e temperaturas mais baixas, um cenário que não combina muito com a estação.

Pela manhã este deverá ser o panorama na capital capixaba e também nos demais municípios da Grande Vitória. À tarde, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), as temperaturas sobem e podem chegar a 32 °C em Vitória, porém já com possibilidade de chuvas especialmente no fim do período vespertino.

A noite desta sexta-feira tem 80% de probabilidade de chuva, mas esta não deve ocorrer em volume significativo e com muita força, não ultrapassando os 10 milímetros. Há, inclusive, possibilidade de raios no período noturno.

No Sul do Estado pode chover até 50 milímetros ao longo do dia. Esta é a expectativa do Instituto Climatempo para a cidade de Cachoeiro de Itapemirim.

FIM DE SEMANA

A mudança no clima tem explicação. De acordo com as previsões do Inpe e também do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a chegada de uma fria atenuou o calorão nesta sexta e terá reflexo no final de semana do capixaba. Para este sábado (18), o panorama de nebulosidade se mantém, com temperaturas máximas acima de 30° C.

Ainda assim, o dia de sol entre nuvens em todo o Espírito Santo. Aumento de nuvens e previsão de pancadas de chuva, a partir da tarde, na região Sul, exceto no litoral, e oeste Serrano. Chove rápido entre a tarde e a noite, na região Noroeste, especialmente na divisa com Minas Gerais. Nas demais regiões, não deve chover.

Já no domingo (19), a possibilidade de chuva aumenta. As regiões Noroeste, parte da Serrana e Norte tem mais probabilidade de pancadas ao longo do dia, incluindo a faixa litorânia. Na Grande Vitória e no Sul, o tempo fica nublado, porém são remotas as chances de chuva de acordo com o Incaper.