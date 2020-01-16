Chuva deve voltar a aparecer em algumas partes do ES, diz Incaper

A chuva deve afetar as regiões Sul e Serrana do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto

De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a quinta-feira (16) deve ser de sol entre nuvens no Espírito Santo e há previsão de chuva para as regiões Sul e Serrana. Ainda segundo o instituto, o vento sopra com intensidade moderada no litoral sul e metropolitano. Não há alertas de tempestades para o Estado.

A Grande Vitória deve ter sol entre nuvens, mas sem previsão de chuva. O Incaper indica mínima de 23 ºC e máxima de 35 ºC. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), a mínima deve ser de 24 ºC e máxima de 32 ºC na Capital do Estado.

Na região Serrana, sol pela manhã e pancadas isoladas de chuva, a partir da tarde. Nas áreas menos elevadas, temperatura mínima de 19 °C e máxima de 31 °C. Nas áreas altas, mínima de 16 °C e máxima de 30 °C. O Inpe indica mínima de 20 ºC e máxima de 30 ºC para Santa Teresa. O Sul deve seguir a mesma tendência, com sol pela manhã e pancadas de chuvas a tarde.