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Chuva deve voltar a aparecer em algumas partes do ES, diz Incaper

Segundo o Incaper, há previsão de chuva para as regiões Sul e Serrana do Estado. A mínima deve ser de 24 ºC e a máxima de 32 ºC para Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jan 2020 às 22:23

Publicado em 15 de Janeiro de 2020 às 22:23

A chuva deve afetar as regiões Sul e Serrana do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto
De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a quinta-feira (16) deve ser de sol entre nuvens no Espírito Santo e há previsão de chuva para as regiões Sul e Serrana. Ainda segundo o instituto, o vento sopra com intensidade moderada no litoral sul e metropolitano. Não há alertas de tempestades para o Estado.
A Grande Vitória deve ter sol entre nuvens, mas sem previsão de chuva. O Incaper indica mínima de 23 ºC e máxima de 35 ºC. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), a mínima deve ser de 24 ºC e máxima de 32 ºC na Capital do Estado.
Na região Serrana, sol pela manhã e pancadas isoladas de chuva, a partir da tarde. Nas áreas menos elevadas, temperatura mínima de 19 °C e máxima de 31 °C. Nas áreas altas, mínima de 16 °C e máxima de 30 °C. O Inpe indica mínima de 20 ºC e máxima de 30 ºC para Santa Teresa. O Sul deve seguir a mesma tendência, com sol pela manhã e pancadas de chuvas a tarde.
A região Norte deve ter sol entre nuvens e também não deve chover. Mínima de 22 ºC e máxima de 34 ºC. O sol entre nuvens e a ausência de chuvas deve prevalecer no Noroeste e no Nordeste. Em Colatina, a mínima deve ser de 24 ºC e máxima de 34 ºC, segundo números do Inpe.

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