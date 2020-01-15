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Altas temperaturas

Por que faz tanto calor em Colatina?

As temperaturas na cidade ultrapassaram os 36°C, e a sensação térmica passou dos 40°C. De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a explicação está no Rio Doce, principal símbolo da cidade

Publicado em 15 de Janeiro de 2020 às 19:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jan 2020 às 19:32
Rio Doce em Colatina Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Noroeste
Quando se trata do calor, Colatina sempre vira assunto. O município é famoso pelas altas temperaturas e já até ganhou o apelido de Calortina. Mas qual o motivo de ser tão quente na cidade do Noroeste do Estado?
De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a explicação está na geografia de Colatina e no principal símbolo da cidade, o Rio Doce.
A cidade de Colatina fica em um vale. De acordo com o Incaper, em dias mais quentes, ocorre a evaporação do leito do rio, que corta o município, e esse vapor fica concentrado na região. Isso aumenta a sensação de abafamento e o aquecimento no município.
Durante esta semana, de acordo com dados do Instituto Climatempo, as temperaturas na cidade ultrapassaram os 36°C, e a sensação térmica passou dos 40°C.  A sensação considera, além da temperatura medida, a umidade do ar e a velocidade do vento, entre outros fatores.
Nas ruas de Colatina, o clima também vira assunto para os moradores que reclamam das altas temperaturas.
A dona de casa, Raquel dos Santos, conta que o calor na cidade é tão forte que até prejudica algumas atividades comuns. Desanima até sair de casa, está muito quente em Colatina.
Raquel dos Santos, dona de casa, reclama do calor em Colatina  Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Noroeste

Calor aumenta venda de ar-condicionado e ventiladores 

Mas se tem gente que reclama, o calor é motivo de comemoração para os lojistas, que aproveitam essa época do ano para lucrar com a venda de produtos que prometem amenizar o clima quente.
O gerente de uma loja de móveis e eletrodomésticos da cidade, Jeferson da Rocha Ferreira, explica que durante o verão as vendas de ar-condicionado aumentam 50% e nos dias mais quentes chegam a ser vendidos mais de 100 ventiladores.
Loja chega a vender mais de 100 ventiladores por dia  Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Noroeste
Esse tipo de produto garante um percentual importante das nossas vendas nos primeiros meses do ano, nós aproveitamos o clima quente da reunião e reforçamos nossos estoques, contou o gerente.

Previsão de mais calor

De acordo com dados do Climatempo,  o calor deve continuar em Colatina, a previsão para está quinta-feira(16) é  a máxima de  35°C.  
*Com informações de Gabriela Fardin, da TV Gazeta Noroeste

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