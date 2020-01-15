Por que faz tanto calor em Colatina?

Rio Doce em Colatina Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Noroeste

Quando se trata do calor, Colatina sempre vira assunto. O município é famoso pelas altas temperaturas e já até ganhou o apelido de Calortina. Mas qual o motivo de ser tão quente na cidade do Noroeste do Estado?

De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a explicação está na geografia de Colatina e no principal símbolo da cidade, o Rio Doce.

A cidade de Colatina fica em um vale. De acordo com o Incaper, em dias mais quentes, ocorre a evaporação do leito do rio, que corta o município, e esse vapor fica concentrado na região. Isso aumenta a sensação de abafamento e o aquecimento no município.

Durante esta semana, de acordo com dados do Instituto Climatempo, as temperaturas na cidade ultrapassaram os 36°C, e a sensação térmica passou dos 40°C. A sensação considera, além da temperatura medida, a umidade do ar e a velocidade do vento, entre outros fatores.

Nas ruas de Colatina, o clima também vira assunto para os moradores que reclamam das altas temperaturas.

A dona de casa, Raquel dos Santos, conta que o calor na cidade é tão forte que até prejudica algumas atividades comuns. Desanima até sair de casa, está muito quente em Colatina.

Raquel dos Santos, dona de casa, reclama do calor em Colatina Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Noroeste

Calor aumenta venda de ar-condicionado e ventiladores

Mas se tem gente que reclama, o calor é motivo de comemoração para os lojistas, que aproveitam essa época do ano para lucrar com a venda de produtos que prometem amenizar o clima quente.

O gerente de uma loja de móveis e eletrodomésticos da cidade, Jeferson da Rocha Ferreira, explica que durante o verão as vendas de ar-condicionado aumentam 50% e nos dias mais quentes chegam a ser vendidos mais de 100 ventiladores.

Loja chega a vender mais de 100 ventiladores por dia Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Noroeste

Esse tipo de produto garante um percentual importante das nossas vendas nos primeiros meses do ano, nós aproveitamos o clima quente da reunião e reforçamos nossos estoques, contou o gerente.

Previsão de mais calor

De acordo com dados do Climatempo, o calor deve continuar em Colatina, a previsão para está quinta-feira(16) é a máxima de 35°C.