Cariacica e Viana têm verão: confira quatro pontos para curtir

CACHOEIRA DO ALOÍSIO

Pertinho da praça de Cariacica Sede, cerca de 3,4 quilômetros, a Cachoeira Maricará esconde uma beleza incrível em sua queda de água tranquila. Conhecida por moradores da região e ponto certo para se refrescar no fim de semana, o local conta com um bar próximo para quem não quiser se preocupar em levar comida. De acordo com a prefeitura, apesar de estar numa propriedade particular, a entrada no espaço é aberta ao público. Onde: Estrada de Maricará, sem número, Maricará.

Endereço: Estrada Wilson Manoel de Freitas, Fazenda Estância do Vale, km-3, Roças Velhas, Cariacica. Funcionamento: de terça a sexta-feira (9h às 17h); sábados, domingos e feriados (9h às 18h - entrada no local até 16h). Entrada: R$ 15 (terça a sexta), R$ 25 (promoção de verão para os finais de semana e feriados até 9 de fevereiro de 2020); R$ 30 (sábados, domingos e feriados). Crianças até 10 anos não pagam entrada. Contato: (27) 3254-1488 / (27) 99523-2661 / Ainda em Cariacica, o conhecido Vale do Moxuara é ponto certo para curtir o verão. O espaço com lago - com direito a pesque e solte -, piscinas, opções de recreação infantil e extensa área verde é garantia de diversão e segurança. Para os mais radicais, tem caiaque, passeio a cavalo, escalada, tirolesa, rapel, trampolim e circuito de arvorismo. Por ser verão, o que chama atenção é a piscina natural e ionizada. O local ainda possui bangalôs para quem quiser passar mais que um dia por lá. Não é permitida entrada com comidas e bebidas pois o espaço é área de preservação. Porém, o sítio oferece bares e restaurante. Por lá, são oferecidos vários tipos de carnes, como cabrito e cordeiro, além dos pratos tradicionais da casa: galinha caipira ao molho pardo, moqueca, torta capixaba e feijoada.Estrada Wilson Manoel de Freitas, Fazenda Estância do Vale, km-3, Roças Velhas, Cariacica.de terça a sexta-feira (9h às 17h); sábados, domingos e feriados (9h às 18h - entrada no local até 16h).R$ 15 (terça a sexta), R$ 25 (promoção de verão para os finais de semana e feriados até 9 de fevereiro de 2020); R$ 30 (sábados, domingos e feriados). Crianças até 10 anos não pagam entrada.(27) 3254-1488 / (27) 99523-2661 / [email protected]

Viana esconde muitas belezas pouco conhecidas. Uma delas está numa propriedade particular, mas aberta à visitação. Repleto de piscinas de águas cristalinas, o Sítio Gava chama atenção pela paisagem. São, pelo menos, cinco piscinas construídas em meio a rochas. O local ainda tem espaço para camping, lanchonete para os visitantes e área de convivência. Vale ressaltar que os frequentadores podem levar comida, já a bebida deve ser adquirida no sítio, que recebe apenas grupos a partir de 15 pessoas. Com cobrança de entrada, o Sítio Gava, que faz parte do Circuito de Agronegócio de Viana, funciona aos sábados, domingos e feriados e o agendamento prévio deve ser feito por telefone. Onde: Rodovia BR-262, Km 21. Entrada de Formate. Área não urbana. Funcionamento: Nos finais de semana e feriados, aberto das 09h às 18h. Entrada: R$ 20 (crianças com menos de 5 anos não pagam). Informações: (27) 99776-5791(WhatsApp) ou (27) 3366-4216.