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Chuva no ES

Córrego transborda após chuva e casas ficam alagadas em São José do Calçado

Segundo a Defesa Civil do município, há pessoas desalojadas na cidade

Publicado em 13 de Janeiro de 2020 às 22:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jan 2020 às 22:21
Alagamento em São Jose do Calçado Crédito: Divulgação/ Defesa Civil
Duas horas de chuva forte elevaram o nível do córrego que corta a cidade de São José do Calçado, no Sul do Estado, que acabou transbordando no final da tarde desta segunda-feira (13). Segundo a Defesa Civil do município, casas ficaram alagadas e há famílias desalojadas. 
Segundo o coordenador da Defesa Civil, Marco Aurélio da Silva Oliveira, a chuva torrencial começou por volta das 14h. O volume de água fez com que o córrego que corta a cidade e o Rio Calçado enchesse rapidamente e inundasse várias ruas. Um dos bairros  mais atingidos foi o Moacir Garcia, sendo que algumas casas foram atingidas pela enxurrada.
Bairro Moacir Garcia, São Jose do Calçado Crédito: Divulgação/ Defesa Civil
Um dos bairros atingidos foi o Moacir Garcia. Foi muita chuva em pouco tempo. Ainda estamos fazendo um levantamento das casas alagadas e pessoas que estão desalojadas. Não há desabrigados. Um barranco cedeu e afetou os fundos de uma oficina, revelou o coordenador.
São Jose do Calçado Crédito: Colaborador Rede Gazeata/ Alan Gonçalves
Ainda segundo Oliveira, não há registro de feridos. A água neste momento já está baixando, parou de chover e equipes da secretaria de Obras estão atuando para ajudar os moradores, disse.

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