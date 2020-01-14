Córrego transborda após chuva e casas ficam alagadas em São José do Calçado

Alagamento em São Jose do Calçado Crédito: Divulgação/ Defesa Civil

Duas horas de chuva forte elevaram o nível do córrego que corta a cidade de São José do Calçado, no Sul do Estado, que acabou transbordando no final da tarde desta segunda-feira (13). Segundo a Defesa Civil do município, casas ficaram alagadas e há famílias desalojadas.

Segundo o coordenador da Defesa Civil, Marco Aurélio da Silva Oliveira, a chuva torrencial começou por volta das 14h. O volume de água fez com que o córrego que corta a cidade e o Rio Calçado enchesse rapidamente e inundasse várias ruas. Um dos bairros mais atingidos foi o Moacir Garcia, sendo que algumas casas foram atingidas pela enxurrada.

Bairro Moacir Garcia, São Jose do Calçado Crédito: Divulgação/ Defesa Civil

Um dos bairros atingidos foi o Moacir Garcia. Foi muita chuva em pouco tempo. Ainda estamos fazendo um levantamento das casas alagadas e pessoas que estão desalojadas. Não há desabrigados. Um barranco cedeu e afetou os fundos de uma oficina, revelou o coordenador.

São Jose do Calçado Crédito: Colaborador Rede Gazeata/ Alan Gonçalves