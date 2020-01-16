Sempre lotada em dias de Sol, a Praia do Morro, em Guarapari, é uma boa pedida para o dia Crédito: Ricardo Medeiros

Your browser does not support the audio element. Vai dar praia, quinta-feira com sol em todo o Espírito Santo

Para quem não quer esperar até o fim de semana para pegar uma praia a notícia é a melhor possível: não há previsão de chuvas para esta quinta-feira (16) em toda a faixa litorânea do Espírito Santo.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a temperatura na capital capixaba chegará aos 33 °C e o tempo deve ficar predominantemente aberto, com sol e pouca nebulosidade ao longo do dia. Nas demais regiões, a máxima pode atingir os 35 °C na região Noroeste do Estado.