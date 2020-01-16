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Previsão do tempo

Vai dar praia: quinta-feira com sol em todo o Espírito Santo

Sol brilhará forte ao longo do dia e a temperatura chegará aos 33 °C. À noite, o tempo pode mudar e ocorrer chuva leve na Grande Vitória

Publicado em 16 de Janeiro de 2020 às 09:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jan 2020 às 09:34
Sempre lotada em dias de Sol, a Praia do Morro, em Guarapari, é uma boa pedida para o dia Crédito: Ricardo Medeiros
Vai dar praia, quinta-feira com sol em todo o Espírito Santo
Para quem não quer esperar até o fim de semana para pegar uma praia a notícia é a melhor possível: não há previsão de chuvas para esta quinta-feira (16) em toda a faixa litorânea do Espírito Santo.
Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a temperatura na capital capixaba chegará aos 33 °C e o tempo deve ficar predominantemente aberto, com sol e pouca nebulosidade ao longo do dia. Nas demais regiões, a máxima pode atingir os 35 °C na região Noroeste do Estado.
Há uma pequena possibilidade de chuva para o início da noite na Grande Vitória. O volume, contudo, não deve ser tão elevado como os temporais observados nas últimas semanas em todo o Espírito Santo.

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