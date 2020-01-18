Idosos são resgatados de helicóptero de asilo em Alfredo Chaves

O Corpo de Bombeiros está tentando, neste momento, o resgate de 12 idosos e duas cuidadoras que estão ilhados em um asilo. O asilo fica no bairro Imigrante e está sem alimentação e água potável desde a noite de sexta-feira (17).

São muitas pessoas ilhadas. Não é possível dizer o número certo de moradores atingidos porque toda a nossa força está para o salvamento - tirar as pessoas das áreas de ricos e levar para áreas seguras, disse o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Carlos Wagner Borges na manhã deste sábado (18).