Idosos são resgatados de helicóptero de asilo em Alfredo Chaves

O Corpo de Bombeiros está tentando, neste momento, o resgate de 12 idosos e duas cuidadoras que estão ilhados em um asilo. O asilo fica no bairro Imigrante e está sem alimentação e água potável desde a noite de sexta-feira (17).
São muitas pessoas ilhadas. Não é possível dizer o número certo de moradores atingidos porque toda a nossa força está para o salvamento - tirar as pessoas das áreas de ricos e levar para áreas seguras, disse o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Carlos Wagner Borges na manhã deste sábado (18).
Segundo ele, cerca de 200 bombeiros estão atuando nos resgates em todos os municípios que registraram fortes chuvas. Em Alfredo Chaves, uma pessoa com múltiplas fraturas foi socorrida pelo grupamento aéreo.
Em Iconha, três pessoas foram retiradas de dentro de um hospital. Segundo o tenente-coronel, o hospital foi totalmente comprometido pela enxurrada. Eles estavam em estado grave e foram retirados pelo Corpo de Bombeiros, os demais conseguiram sair sem auxílio, explicou.
Segundo explicou o tenente-coronel Carlos Wagner, o nível da água da água em Iconha subiu muito rápido. O que explica essa velocidade é uma enxurrada. Choveu muito na cabeceira do Rio Iconha, que nasce em Vargem Alta e a água veio varrendo tudo. O tenente-coronel explicou que é como uma "cabeça-d'água". Ele até citou vídeos que mostram o aumento repentino de água numa cachoeira para ilustrar o que aconteceu. A enxurrada atingiu o município por volta de 21h de sexta-feira (17). A chuva também atingiu o município, mas como não há um pluviômetro no local, não é possível dizer qual foi a quantidade de água que afetou o município.
Segundo o tenente-coronel Carlos Wagner Borges, da Defesa Civil Estadual, Iconha e Alfredo Chaves estão sem energia e os moradores dos dois municípios estão com dificuldade de comunicação, por não conseguirem carregar os celulares. Ainda segundo o tenente-coronel, as duas cidades devem decretar situação de calamidade pública. "Nossas equipes de resgate ainda não conseguiram chegar a todos os lugares pois estão com muita dificuldade de acesso, mas vamos chegar ainda hoje", afirma Borges.
PREVISÃO DO TEMPO
Há risco de alagamentos, cheias de córregos, rios e deslizamentos de terra sobre a Grande Vitória e na maioria das áreas do Espírito Santo neste sábado (18), devido à previsão de chuva forte e volumosa - que já atingiu o Sul do Estado na noite de sexta-feira (17) e voltou a cair na manhã de sábado. De acordo com o Climatempo, somente no extremo Norte do Estado não há previsão de chuva.