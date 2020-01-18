Chuva que continua no Sul do ES deve atingir a Grande Vitória

Há risco de alagamentos, cheias de córregos, rios e deslizamentos de terra sobre a Grande Vitória e na maioria das áreas do Espírito Santo neste sábado (18), devido à previsão de chuva forte e volumosa - que já atingiu o Sul do Estado na noite de sexta-feira (17). De acordo com o Climatempo, somente no extremo Norte do Estado não há previsão de chuva.
Ainda segundo o Climatempo, a chuva voltou a cair forte no Sul do Estado por causa de uma frente fria que chegou ao Estado. No domingo (19), as áreas de instabilidade devem perder força e a chuva diminui. Mesmo assim, todo o Espírito Santo ainda terá chuva.
Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Alfredo Chaves, Iconha e Vargem Alta estão em situação de perigo. De acordo com o Climatempo, a chuva deve se prolongar por muitas horas, encharcando o solo.